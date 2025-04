Össztűz alá kerülhet az Orbán-kormány

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Több előterjesztés bizottsági jelentésének és az összegző módosító javaslatoknak is lefolytatják a vitáit. Ezek között szerepel az energiaitalok eladását 18 év alattiaknak megtiltó KDNP-s előterjesztés a gyermekek egészségének megőrzéséről, továbbá az alaptörvény számos témakört érintő tizenötödik módosítása.

Várhatóan képviselői mandátumigazolás és eskütétel is lesz. Majd a képviselők másfél órán keresztül interpellálhatják a kormány képviselőit, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját.

