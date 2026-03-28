Ötmillió forint volt a cél, de már közel 220 millió gyűlt össze Szabó Bence támogatására

A Direkt36 írta meg, hogy egy jól szervezett akció zajlott a Tisza Párt informatikai rendszerének bedöntésére, majd amikor a párthoz kötődő emberek le akarták ezt buktatni, titkosszolgálati nyomásra rendőrségi eljárás indult ellenük, több jel szerint mondvacsinált indokkal.

Mint kiderült, az információkat Szabó Bence rendőr nyomozó százados osztotta meg az oknyomozó portállal, aki ellen emiatt hivatali visszaélés gyanújával indult eljárás. Szabó időközben távozott a rendőrségtől – szakzsargonban: leszerelt.

Mivel szabó Bence munka nélkül maradt, így nincs jövedelme, miközben korábbi pénzügyi kötelezettségei azonnal esedékessé váltak (9 millió forintos, eredetileg 25 év múlva lejáró lakáshitelről van szó), az ügyvédi költségek pedig napról napra növekednek, bátyja, Szabó Barna adománygyűjtésbe kezdett Az erre szolgáló oldalon azt írja: „Minden támogatás számít, még a legkisebb is. Ha nem tudsz adományozni, a megosztásod is rengeteget segít!” – írja Szabó Barna testvére.

A cél az volt, hogy 90 nap alatt 5 millió forintnyi adomány gyűljön össze. Ehhez képest kevesebb mint egy nap alatt már több mint 23 ezren közel 220 milliót, s a számláló tovább pörög.