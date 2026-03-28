Ötmillió forint volt a cél, de már közel 220 millió gyűlt össze Szabó Bence támogatására

90 nap helyett még egynek sem kellett eltelnie.

A Direkt36 írta meg, hogy egy jól szervezett akció zajlott a Tisza Párt informatikai rendszerének bedöntésére, majd amikor a párthoz kötődő emberek le akarták ezt buktatni, titkosszolgálati nyomásra rendőrségi eljárás indult ellenük, több jel szerint mondvacsinált indokkal.

Mint kiderült, az információkat Szabó Bence rendőr nyomozó százados osztotta meg az oknyomozó portállal, aki ellen emiatt hivatali visszaélés gyanújával indult eljárás. Szabó időközben távozott a rendőrségtől – szakzsargonban: leszerelt. 

Mivel szabó Bence munka nélkül maradt, így nincs jövedelme, miközben korábbi pénzügyi kötelezettségei azonnal esedékessé váltak (9 millió forintos, eredetileg 25 év múlva lejáró lakáshitelről van szó), az ügyvédi költségek pedig napról napra növekednek, bátyja, Szabó Barna adománygyűjtésbe kezdett Az erre szolgáló oldalon azt írja: „Minden támogatás számít, még a legkisebb is. Ha nem tudsz adományozni, a megosztásod is rengeteget segít!” – írja Szabó Barna testvére.

A cél az volt, hogy 90 nap alatt 5 millió forintnyi adomány gyűljön össze. Ehhez képest kevesebb mint egy nap alatt már több mint 23 ezren közel 220 milliót, s a számláló tovább pörög.

 

Ez a botrány végleg betehet az Orbán-kormánynak? Ez Viszont Privát Extra

A héten robbant a hír, miszerint a magyar titkosszolgálat megpróbálhatta bedönteni a legnagyobb ellenzéki párt informatikai rendszerét. A kormány tagad és most is Ukrajnát okolja, ugyanakkor az ügy megpecsételheti a sorsát az április 12-i választásokon. Mindeközben dagad a botrány a Panyi Szabolcs újságíró által nyilvánosságra hozott Lavrov-Szijjártó beszélgetés kapcsán is, amely az orosz-magyar kapcsolatok mélységeibe enged betekintést. A kormány itt is kémkedést, valamint nyugati beavatkozást emleget.   

Amíg Ön aludt, közel félmilliárdos adómentességről döntött a kormány

A Hungaroring, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. és a Magyar Motorsport Szövetség a kedvezményezett.

Nézőpont: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

A kormányközeli intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a Fidesz elnökének támogatotsága 42 százalékos, míg a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter 37 százalékon áll.

Az éj leple alatt elképesztő mértékben megtollasodott a Lázár János által elnökölt alapítvány

Közel 1400 ingatlan került a Jövő Nemzedék Földje nevű entitáshoz.

Erős üzenetet kapott Orbán Viktor – és nem a közvélemény-kutatóktól

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a Medián friss, a Tisza Párt Fidesszel szembeni előnyét mérő friss közvélemény-kutatására a forint viszonylag nagyot erősödött. Ami ugyan nem példátlan a hazai országgyűlési választások eddigi történetében, mindenesetre arra utal, hogy a befektetők változást akarnak. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Panyi Szabolcs: készpénzt, drágakövet hozhatott magyar kormánygép Oroszországból

Állítólag NATO és EU tisztségviselők beszéltek a 2016-2017 óta tartó szállításokról az újságírónak. A külügyi tárca szerint nevetséges a vád. 

Az ukránok kilőttek egy orosz jégtörő hajót a Balti-tengeren

Ez az első ismert sikeres csapás orosz hadihajó ellen a Balti-tengeren.

Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt, hogy azonnal intézkedjen

Szerinte sosem volt olyan választás Magyarországon, amibe ilyen mélyen beavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok.

A Nézőpontnál továbbra is a Fidesz vezet

A Nézőpont szerint a Fidesz 46, a Tisza 40 százalékot szerezhet.

Szeged eddigi ellenzéki képviselője is visszalépett

Szabó Sándor háromszor tudott mandátumot szerezni.

