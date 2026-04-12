Ott a legaktívabbak az emberek, ahol a Tisza teljesített jobban legutóbb

Továbbra is meghaladja a korábbi választások részvételi adatait a mostani. A Nemzeti Választási Iroda 9 órai helyzetjelentése alapján 16,9 százalékos az országos részvétel. A területi bontásban van némi szórás, az egyes vármegyék és Budapest adatait elemezve látszik, hol a leginkább aktívak a választópolgárok, és hol kevésbé:

A Választási földrajz Facebookon közzétett gyorselemzése szerint továbbra is azokban a szavazókörökben tapasztalhatunk magasabb részvételt, ahol a Tisza Párt volt 2024-ben előnyösebb helyzetben – de az egyes kategóriák közötti eltérés még mindig nagyon szűk.