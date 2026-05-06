Otthagyja az elnöki széket Orbán Balázs

Orbán Balázs nyolc év után távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testület elnöki posztjáról, a továbbiakban oktatóként dolgozik az intézményben; a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója ezt szerdán közölte a Facebookon.
„Nyolc évig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének elnöke lehettem. Köszönöm!” – írta a politikus.
Voltak kritikák
Hozzátette: NKE-s oktatóként érkezett erre a feladatra, és most NKE-s oktatóként tér vissza. Orbán Balázs posztjában méltatta Koltay András volt, és Deli Gergely jelenlegi rektort, akikkel együtt dolgozott. Szerinte a közszolgálati egyetemet ugyan érték kritikák a megalakulását követő években, mára azonban a komolyabb szakmai körökben megkérdőjelezhetetlenné vált, hogy az intézménynek helye és feladata van a magyar felsőoktatásban. (MTI)