Otthon Start: fontos rendelet érkezik az éj leple alatt

mfor.hu

Összefonják a támogatásokat.

A Kormányinfón árulta el a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy döntést hozott a kormány, még ma megjelenik egy olyan rendelet, amely átjárhatóvá teszi a CSOK Pluszt, a falusi CSOK-ot és az Otthon Startot.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a CSOK Plusz és a falusi CSOK esetében az értékhatár emelkedik, a lakásoknál 100, a házaknál 150 millió forintra, valamint az Otthon Start a jövőben a CSOK rendszerébe átalakítható lesz. Azaz ha valaki most felveszi a 3 százalékos hitelt, de később megházasodik és gyerekeket vállal, jogosult lesz azokra a kedvezményekre, amelyek a CSOK igénylésével járnak.

