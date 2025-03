Palkovics László elárulta, hogy ki lehet következő magyar Nobel-díjas

A tudományos eredmények kapcsán arra is kitért, hogy szerinte ki lehet a következő magyar Nobel-díjas. „Roska Botond lesz a következő” – mondta, hozzátéve, hogy kutatásai világszinten is kiemelkedőek.

A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy az AI-beruházásokra vonatkozóan Magyarország vonzó célpont lehet a nemzetközi vállalatok számára. Azt is megemlítette, hogy az oktatásban és a vállalati szektorban is komoly fejlesztések zajlanak.

A szakember szerint az AI nemcsak lehetőséget, hanem kockázatokat is rejt magában, ezért megfelelő szabályozásra van szükség. „Ha mi, mint magyar közösség elfogadjuk azt a gondolkodásmódot, hogy »kis ország vagyunk, ebben úgysem tudunk semmit tenni«, az hiba lenne, mert nem így van” – fogalmazott.

