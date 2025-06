Palotai Dánielt alkalmasnak találták

Palotai Dániel kétszer is dolgozott a jegybankban.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a monetáris politikai lépések a reálgazdaságban jellemzően késleltetve éreztetik hatásukat. Elkerülendő az átmeneti sokkokra a túlreagálás, de az alulreagálás is, ezért óvatos, türelmes és stabilitásorientált megközelítésre van szükség – szögezte le Palotai Dániel.

Megjegyezte, hogy a jelenlegi globális környezetben a mérsékelt növekedés és a tartósan magas infláció nem csupán magyar sajátosság. A bizonytalan helyzetben a hagyományos tankönyvi válaszlépések helyett az adatvezérelt, rugalmas monetáris politika lehet célravezető. A döntéshozatalt a klasszikus makrogazdasági mutatók mellett előretekintő indikátorok és a pénzpiaci folyamatok alakulása is befolyásolja – mondta.

Palotai Dániel meghallgatásán kiemelte: a magyar gazdaság kicsi és nyitott gazdaságként erősen kitett a világgazdasági folyamatoknak. A globális környezetet jelenleg lassuló növekedés, erősödő inflációs kockázatok és fokozódó bizonytalanság jellemzi. A nemzetközi kereskedelmi és vámügyi viták, valamint a geopolitikai feszültségek következtében a világgazdaság egyre protekcionistább irányba mozdul el, ez az ellátási láncokba integrált magyar gazdaságot is kihívások elé állítja – tette hozzá.

Az IMF igazgatótanácsának egykori tagja, a jegybank korábbi főközgazdásza parlamenti jóváhagyást követően válhat az MNB negyedik alelnökévé Kandrács Csaba, Virág Barnabás és Kurali Zoltán mellett a jegybank törvény friss módosítása alapján – számol be róla az MTI.

