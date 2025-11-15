Pánik a Fideszben: Orbán Viktor már az ATV-be is bekopogott – Ez Viszont Privát

2p
Történelmi siker vagy méretes blöff Orbán Viktor amerikai útja? Mennyit ér a szóbeli ígéret Donald Trumppal szemben? Védőpajzsot vagy új „IMF-hitelt” kért a kormányfő Washingtonban? Miért kellett hirtelen megemelni a hiánycélt? Mi áll Orbán Viktor ATV-s performanszának hátterében? Mi a média szürkezónája? Miért csökkent a Tisza előnye a Fidesszel szemben? És mit keres a magyar külgazdasági és külügyminiszter az egyik legnagyobb múltú fociklub élén? Erről is vitatkozott szubjektív műsorunkban, az e heti Ez Viszont Privátban Wéber Balázs vezető szerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Vég Márton újságíró.              

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Beköszönés

01:50 Orbán-Trump egyezség. Védőpajzs vagy mentőcsomag? A mentesség ára

19:38 Elszállt a hiánycél. Az osztogatás ára. Összeomlás közeleg?      

28:36 Orbán Viktor az ATV-ben. Szürkezóna. Hova tűnt Magyar Péter? A Telex-ügy

38:31 A Tisza nyakában a Fidesz. Magyar-Orbán vita? Új párt alakult

50:21 Külügyminisztert igazolt a Honvéd 

55:04 Elköszönés  

Szombaton jön az Orbán Viktor-Magyar Péter meccs első menete

Mindketten Győrben lesznek országjáráson.

Bajban a kormány konzultációja? Nagy változás jön

A „felmerült igényekre reagál” a kormány.

Ugye csak fake news, hogy Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke?

Jegyzet arról, hogy a külgazdasági és külügyminiszter addig sertepertélt a Honvéd VIP részlegén, míg felkérték elnöknek. Kérdés, hogy a szurkolók milyen rigmusokkal fogják köszönteni.

Kezdődik: ekkortól lehet dönteni, ki induljon a Tiszától az egyéni választókerületekben

November 17-étől nyilvános megmérettetés indul mind a 106 egyéni választókerületben: a Tisza Párt egyfajta előválasztást tart, ki induljon a zászlójuk alatt áprilisban.

Megszólalt Magyar Péter a Tisza adatlopási botrányával kapcsolatban

Szerinte az ügy még jobban összekovácsolta a Tisza közösségét.

Magyar Péter: „Nem számítottam rá, hogy ennyire gonosz ez a rendszer”

Hosszabb portréinterjú készült a Tisza Párt elnökével. 

EP: kerüljön be az abortuszhoz való jog az Európai Unió Alapjogi Chartájába

EP: kerüljön be az abortuszhoz való jog az Európai Unió Alapjogi Chartájába

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén uniós szintű intézkedések meghozatalát szorgalmazta a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, a nemi alapú erőszakkal, az egészségügyi ellátással, és a munkavállalással kapcsolatos kérdések kezelésére, valamint a biztonságos és legális abortuszhoz való jog felvételét az Európai Unió Alapjogi Chartájába.

Engedélyt adott: mégis lehet Orbán-firkás pólót gyártani

Orbán Viktor rábólintott rajza felhasználására: mostantól bárki rendelhet Orbán-firkás pulcsit.

Mi történt? Két felsővezető is távozik az egyik legnagyobb kereskedelmi televíziótól

Óriási változások az RTL-nél.

Óriási változások az RTL-nél. 

A Nagykörút tervezett logója

Karácsony Gergely már látja a fényt Pest főutcáján

Budapest egyik legfontosabb, legikonikusabb tengelye, a Nagykörút a következő években nemcsak régi fényét nyerheti vissza, hanem modern, élhető, zöld városi főútként születhet újjá – írja a főpolgármester.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

