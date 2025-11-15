Pánik a Fideszben: Orbán Viktor már az ATV-be is bekopogott – Ez Viszont Privát

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:
00:00 Beköszönés
01:50 Orbán-Trump egyezség. Védőpajzs vagy mentőcsomag? A mentesség ára
19:38 Elszállt a hiánycél. Az osztogatás ára. Összeomlás közeleg?
28:36 Orbán Viktor az ATV-ben. Szürkezóna. Hova tűnt Magyar Péter? A Telex-ügy
38:31 A Tisza nyakában a Fidesz. Magyar-Orbán vita? Új párt alakult
50:21 Külügyminisztert igazolt a Honvéd
55:04 Elköszönés
