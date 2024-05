Pánik a kormányban? Nem fognak a Fidesz golyói Magyar Péteren

Magyar Péter eddig túlélte az ellene indított negatív kampány különböző formáit, jelentette ki Böhm Kornél a „Karaktergyilkosság - Lejáratás a gúnynévtől az álhírig” könyv szerzője, a Spirit FM Letöltendő című műsorában.

Nem találják rajta a fogást

Fotó: Facebook

Mint mondta, a sikerhez egy központi tulajdonság megtalálása kell, azonban Magyar Péter esetében még nem alakult ki ilyen jellegű támadhatóság. Őt egyfajta „teflonarcúnak” nevezte a szakértő, aki jelenleg képes ellenállni a negatív kampányoknak, és szavazótábora mintha nem gyengülne a támadásoktól.

„Ezt úgy hívják a szakmában, hogy teflon face, azaz, hogy teflonarcúság. Nem tudni a receptet, de leperegnek az ilyen emberről a negatív kampányok. A saját szavazótáborában nem gyengíti a támadás. Bill Clinton az egyik példa erre, hogy nem fogott rajta semmilyen támadás. Túlélte a politikai gyilkossági kísérleteket. Most úgy tűnik, hogy Magyar Péter is ilyen. Legalábbis eddig ezt lehet elmondani róla”, véli Böhm Kornél.

A Tisza Párt támogatottságát a közvéleménykutatók mintegy 25 százalékra mérték a biztos pártválasztók körében.

