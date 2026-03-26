Panyi Szabolcs: készpénzt, drágakövet hozhatott magyar kormánygép Oroszországból

„EU-s és NATO-s nemzetbiztonsági szolgálatainál ismereteim szerint legalább 2016-2017 óta olyan információk keletkeztek, hogy magyar kormányzati repülőgépeken, illetve magyar kormányzati figurák által használt magángépeken nagy összegű készpénz, illetve drágakő érkezhet Oroszországból. Legalább hat különböző ország tisztviselője számolt be ilyen információkról” – írja Panyi Szabolcs Facebook posztjában.

„Ezeket az információkat nem magyar célszemélyek vagy magyar infrastuktúra lehallgatásán vagy megfigyelésén keresztül rögzítették. Hanem például lehallgattak két orosz tisztviselőt, akik erről fecsegtek, vagy egy szállítmány előkészítésével bízták meg őket.

Kutatásaim során Szijjártó és Lavrov kommunikációja mellett tehát azt is megpróbáltam így kideríteni, hogy a kormányzati gépek, illetve a magángépek repülései során hogyan végzik a csomagok átvilágítását, ki- és bepakolását, melyik tisztviselő jellemzően mekkora táskákkal utazik. Moszkvából több csomaggal érkeznek-e esetleg haza, mint amennyivel kimentek, idehaza pedig jellemzően hogyan lehet megoldani, hogy a hasonló szállítmányok mondjuk egy delegáció vagy a reptéri személyzet számára minél kevésbé legyenek feltűnőek.

Pontosan tudom, hogy ez is nagyon súlyos gyanú, és éppen ezért nem is kívántam volna még ennyit sem írni róla – de miután nem tudom, még mit kívánnak megvágva kihozni a beszélgetésből, és az alapján milyen mondvacsinált okkal – pl. terrorizmus előkészülete stb. – akarnak még megvádolni, azt gondolom, hogy ennyit most meg kell osztanom a nyilvánossággal” – zárja sorait az újságíró.