2p
Közélet Oroszország

Panyi Szabolcs: készpénzt, drágakövet hozhatott magyar kormánygép Oroszországból

mfor.hu

Állítólag NATO és EU tisztségviselők beszéltek a 2016-2017 óta tartó szállításokról az újságírónak.

„EU-s és NATO-s nemzetbiztonsági szolgálatainál ismereteim szerint legalább 2016-2017 óta olyan információk keletkeztek, hogy magyar kormányzati repülőgépeken, illetve magyar kormányzati figurák által használt magángépeken nagy összegű készpénz, illetve drágakő érkezhet Oroszországból. Legalább hat különböző ország tisztviselője számolt be ilyen információkról” – írja Panyi Szabolcs Facebook posztjában.

„Ezeket az információkat nem magyar célszemélyek vagy magyar infrastuktúra lehallgatásán vagy megfigyelésén keresztül rögzítették. Hanem például lehallgattak két orosz tisztviselőt, akik erről fecsegtek, vagy egy szállítmány előkészítésével bízták meg őket.

Kutatásaim során Szijjártó és Lavrov kommunikációja mellett tehát azt is megpróbáltam így kideríteni, hogy a kormányzati gépek, illetve a magángépek repülései során hogyan végzik a csomagok átvilágítását, ki- és bepakolását, melyik tisztviselő jellemzően mekkora táskákkal utazik. Moszkvából több csomaggal érkeznek-e esetleg haza, mint amennyivel kimentek, idehaza pedig jellemzően hogyan lehet megoldani, hogy a hasonló szállítmányok mondjuk egy delegáció vagy a reptéri személyzet számára minél kevésbé legyenek feltűnőek.

Pontosan tudom, hogy ez is nagyon súlyos gyanú, és éppen ezért nem is kívántam volna még ennyit sem írni róla – de miután nem tudom, még mit kívánnak megvágva kihozni a beszélgetésből, és az alapján milyen mondvacsinált okkal – pl. terrorizmus előkészülete stb. – akarnak még megvádolni, azt gondolom, hogy ennyit most meg kell osztanom a nyilvánossággal” – zárja sorait az újságíró.

Az ukránok kilőttek egy orosz jégtörő hajót a Balti-tengeren

Ez az első ismert sikeres csapás orosz hadihajó ellen a Balti-tengeren.

Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt, hogy azonnal intézkedjen

Szerinte sosem volt olyan választás Magyarországon, amibe ilyen mélyen beavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok.

A Nézőpontnál továbbra is a Fidesz vezet

A Nézőpont szerint a Fidesz 46, a Tisza 40 százalékot szerezhet.

Szabó Sándor háromszor tudott mandátumot szerezni.

Gulyás Gergely a kémügyekről és a titkosszolgálati akciókról – ez történt a Kormányinfón

Kémbotrányok repkednek, de mit mond a kormány? Kövesse velünk a bejelentéseket, kérdéseket és válaszokat!

A látogatás részletei azonban még változhatnak.

Nyár közepéig nem lesz érdemi változás.

Újabb fejlemények az ügyben.

A Medián erősödő Tisza Pártot mért. 

A szokásos időpontban rendezik a tájékoztatót.

