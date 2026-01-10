Papcsák Ferenc: „Aljas rágalomhadjárat folyik ellenem”

Újra fellángolt a vita az Uzsoki Utcai Kórház VIP-műtétei körül, amelynek középpontjába ismét Papcsák Ferenc került. A fideszes politikus szerint Hadházy Ákos nem először vádolja őt súlyos állításokkal, szerinte most azonban már nem pusztán politikai kritikáról, hanem tudatos rágalmazásról beszél.

Papcsák az Indexnek cáfolt Hadházy értesüléseit, szerinte az ellenzéki képviselő a Transparency International Magyarország közreműködésével kiperelt adatokból félrevezető következtetéseket von le, miközben elhallgatja a jogszerűségre, a valós pénzügyi számokra és az egészségügyi ellátás tényleges működésére vonatkozó tényeket.

Hadházy Ákos a Transparency International Magyarország segítségével perelte ki korábban azokat az adatokat, mennyit keresett a fideszes Papcsák Ferenc, illetve az Uzsoki Utcai Kórház az úgynevezett VIP-műtéteken. Hadházy állítása szerint az állami kórházban egy magáncégen keresztül soron kívüli ellátást lehetett vásárolni. Ez a cég a Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft. (amit azóta eladott Papcsák – a szerk). Hadházy a Facebook-oldalán azt írta: öt év alatt összesen 595 műtétet „adtak el” VIP-szolgáltatásként. Az ellenzéki politikus szerint a kórház ezért az időszakért 906 millió forintot kapott. Ezzel szemben a Papcsák érdekeltségébe tartozó cég 1 milliárd 134 millió forintot szedett be a betegektől. Hadházy számítása szerint a két összeg különbsége 228 millió forint. Ez szerinte azt jelenti, hogy ekkora összeg maradhatott a fideszes politikushoz köthető cégnél.

Papcsák Ferenc jogi lépéseket tervez

Ugyanakkor Papcsák álláspontja szerint Hadházy Ákos magatartása nemcsak felelőtlen, hanem veszélyes is: „Egy közösségi médiában közzétett poszt ugyanis pillanatok alatt széles nyilvánossághoz jut, és olyan látszatot kelthet, mintha a leírtak tényeken alapulnának. Márpedig a mostani bejegyzés esetében erről szó sincs.”

Papcsák az Indexnek azt is hangsúlyozta, hogy nem hagyja jogi válasz nélkül az ügyet.

Papcsák Ferenc azt mondta: határozottan visszautasítja azt az állítást, hogy a Hadházy Ákos által emlegetett „kiemelkedő” nyereség keletkezett volna annál a társaságnál, amelynek tulajdonosa volt. Hangsúlyozta: a cég nem 250 millió forintos nyereséget termelt, hanem a 2024-es gazdasági év lezárásáig összesen mintegy 38,2 millió forint nettó eredményt ért el. Azt is mondja, hogy a társaság jövedelmezősége pedig a teljes árbevételhez viszonyítva mindössze 4,3 százalék volt.

A fideszes politikus szerint már maga a per is felesleges volt, úgy fogalmazott, hogy az adatok nyilvánosságra hozataláért nem lett volna szükség jogi eljárásra, mivel szinte minden érintett adat eleve nyilvános és ismert volt. Elmondása szerint minden, Hadházy Ákos által kért dokumentumot, szerződést és kimutatást levél kíséretében eljuttatott a képviselőhöz. Állítása szerint azonban sem válasz, sem visszajelzés nem érkezett.

Papcsák ebből azt a következtetést vonja le, hogy az ügy mögött nem az igazság feltárása állt. Szerinte a történtek azt mutatják, hogy kizárólag politikai haszonszerzés vezette az őt támadó képviselőt.

Papcsák szerint az ügyben van még egy fontos körülmény, amelyről következetesen nem esik szó. A fideszes politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy nem egyedül az ő korábbi érdekeltsége végzett ilyen jellegű tevékenységet. Elmondása szerint a magyar egészségügyi rendszerben több tucat vállalkozás működik hasonló konstrukcióban. Mint mondta, kizárólag az ő személye került célkeresztbe, miközben a piac egészét senki nem vizsgálta.