Attól kapott negatív jelzést Orbán Viktor, akitől aligha számított erre

Az összegszerűen legnagyobb mértékű emelkedésről az e téren szintén újonc fideszes Halász János számolt be, aki a 2023 végi nulláról egyből 21 millió forintig srófolt. A második helyet csak hajszállal kaparintotta meg a 13,3 milliós pluszt felmutató Kocsis Máté az ugyancsak „elsőáldozó” fideszes Bencsik János (13 millió) előtt.

Összességében 51 képviselő vallott be készpénzállományt a 2024-es évéről készített vagyonnyilatkozatában, közel 418 millió forint összértékben, hattal több, mint 2023-ban – jutottunk az Országgyűlés honlapján nyilvánosan elérhető adatok átböngészése után.

Ám itt meg is akadt a folyamat. Csak jó egy év múltán jött elő megint a téma. Orbán idén február 22-ei évértékelőjén, ahol a kormányfő azt mondta: „Pozitív választ adunk arra a képviselői indítványra, amely alkotmányban garantálná a készpénzhez való jogot. A készpénz szabadságkérdés”. S a kezdeményezők azon reményét, hogy a politikai szlogennél ezúttal többre lehet számítani, az a miniszterelnöki kiegészítés táplálhatja, miszerint „várjuk Lázár miniszter úr parlamenti indítványát”.

Úgy tűnik tehát, mintha megtorpantunk volna a készpénz teljes kiváltásához vezető digitalizációs úton. S ezt a Magyar Nemzeti Bank – lapunk által rendszeresen ismertetett – adatai is alátámasztják. Az új szabály életbe lépése óta nemhogy csökkent, hanem éppen ellenkezőleg, nőtt a forgalomban lévő készpénz. Míg az 2020 decemberében még 7332 milliárd forintot tett ki, addig 2024 decemberében átlépte a 9 ezer milliárd forintos határt. S bár azt követően némileg csökkent, az idén január végi 8875 milliárdos állomány még így is 21 százalékkal magasabb a valamivel több mint négy évvel korábbinál (február végi adatok március 14-én érkeznek).

Más kérdés, hogy a kötelezettség mellé szankció nem társul. Így senkinek nem szabad meglepődnie, ha még ma is azzal fogadják egy-egy üzletben, hogy sajnos nem tudnak elfogadni bankkártyát (az egyéb lehetőségekről, például a QR-kódos fizetésről, nem is beszélve), vagy bedobják azt az időnként kamunak tűnő szöveget, hogy „elromlott a POS-terminál, éppen várják a szerelőt”.

