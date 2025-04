Patthelyzet az Erzsébet-hídnál

Hadházy Ákos egy-kétszáz tüntetővel együtt megjelent a budapesti Ferenciek terénél annak ellenére, hogy a rendőrség korábban nem engedte újabb, hídfoglalással együtt tervezett demonstrációját. A tüntetők a gyalogátkelőn bénították volna meg a forgalmas utcát, amit azonban a nagyszámú rendőr folyamatosan akadályoz.

A megjelentek ennek ellenére megpróbálták lezárni a Kossuth Lajos utcát a Ferenciek terénél, mégpedig úgy, hogy minden zöldnél tömegesen indultak el az úttestre.

A rendőrök azonban mindenkit visszatereltek a járdára, sőt: háromnegyed hat körül egy jelentős méretű rendőrsorfal elállta a gyalogátkelőt, így ezután senkit nem engednek át, azt sem, akinek csak arra lenne dolga – írja a SzMo.

Ilyen a hangulat az Erzsébet-hídfőnél

Fotó: Facebook

Az átkelni vágyókat a rendőrség az aluljárók felé tereli. Így az a helyzet állt elő, hogy nagyon régen lehetett a hétköznap kora délutáni órákban ennyire gördülékenyen közlekedni az Erzsébet híd-Szabad sajtó út-Kossuth Lajos utca útvonalon, hisz most akkor is haladhatnak az autók, amikor éppen zöld volna a gyalogosoknak.

Elfoglalták a Szabadság hidat a tüntetők – a készenléti rendőrök is felvonultak, de így is piknikhangulat van – tudósít továbbra is a portál.

Azt már a Telex tudósítója írja, hogy kedd este hét órakor a tüntetők egy része leült a Szabadság hídon, velük szemben rendőrök sorakoztak fel. Hadházy Ákos közben az Erzsébet hídon sétál oda-vissza. A Szabadság hídon szellősen várakoztak a demonstrálók, szólt a zene, a híd budai oldalán, a Szent Gellért térnél pedig rendőrök várták a tüntetőket. A Vámház körúton leállt a Szabadság hídra vezető forgalom, miután Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője azt mondta a Telexnek: „lát maga előtt egy szép hidat, szép az idő is, meglátjuk, hogy alakul”.