Pedofilok kémiai kasztrálására: nem hallgattak a fideszesek Lázár Jánosra

Két olyan javaslatról is döntött a parlament igazságügyi bizottsága kedden, amely bevezetné Magyarországon a pedofil bűnelkövetők kémiai kasztrációját. Ez egy több országban is alkalmazott gyógyszeres kezelés, amelynél antiandrogén készítményekkel csökkentik a libidót és a szexuális aktivitást. Lázár János az elmúlt hetekben többször is kiállt a pedofilok kémiai kasztrációja mellett a fórumain, de a Fidesz képviselői nem hallgattak rá, és tartózkodással lesöpörték az asztalról a jobbikos Ander Balázs és a mihazánkos Novák Előd erről szóló indítványát – számolt be róla a Telex.

„Vizsgáljuk a javaslatot” – mindössze ennyit mondott Hegedűs Barbara fideszes képviselő az igazságügyi bizottság vitáján Novák javaslatáról. A Mi Hazánk képviselője szerint nem vizsgálgatni kell az előterjesztését, hanem tárgysorozatba venni, hogy aztán arról az Országgyűlés plenáris ülésén döntsenek.

Lázár János az elmúlt hónapokban többször is hangoztatta, hogy ő személy szerint a pedofil bűnelkövetők halálbüntetését tartaná igazságosnak, de Magyarország az Európai Unió tagjaként ezt nem teheti meg.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a Jobbik már hosszú évekkel ezelőtt – először 2016-ban – követelte a pedofil bűnelkövetők kémiai kasztrálását, a Fidesz azonban rendre lesöpörte az asztalról a felvetésünket. További részleteket ebben a cikkben talál.