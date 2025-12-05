Példa nélküli bejelentést tett Magyar Péter a választásokkal kapcsolatban

A TISZA listáján a befutó képviselői helyek legalább 10 százalékát a roma honfitársaink kapják. Ez legalább 5 országgyűlési képviselői helyet jelent, ami példa nélküli a rendszerváltás óta„ – közölte Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a hvg.hu cikke szerint. A politikus ezt eredetileg Tarnazsdányban jelentette be, ahol rengetegen élnek mélyszegénységben és a lakosok 80 százaléka roma. „Elmondtam, hogy a TISZA-kormány 700 ezer szegénységben élő családnak 2026-tól 100 ezer forint iskolakezdési támogatást nyújt gyermekenként tanszerekre és ruházkodásra” – írta a közösségi oldalán azután, hogy meglátogatta a települést.

A Magyarországi Romák Országos Önkormányzata szerdai közgyűlésén eldöntötte, hogy hétfős nemzetiségi listát állít a 2026-os országgyűlési választásra, amelynek élére Aba-Horváth Istvánt, az önkormányzat elnökét választották – írta korábban a Népszava.