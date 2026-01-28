Pénzbüntetést kaphat Karácsony Gergely a Pride szervezéséért

A Budapest Büszkeség Menet szervezése és vezetése miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség Karácsony Gergely főpolgármester ellen. A politikust az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésével vádolják.

A Fővárosi Önkormányzat tavaly június 28-án, Budapest Büszkeség Menet (Budapest Pride) elnevezéssel tartott rendezvényt, amire Karácsony meghívta a követőit. Az ügyészség szerint a rendezvény gyűlésnek minősült, mivel közügyben való véleménynyilvánításra irányult, és ahhoz bárki csatlakozhatott.

A főpolgármester szerint viszont ez egy önkormányzati rendezvény volt, ezeket pedig nem kell bejelenteni a rendőrségnek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kilenc nappal a menet előtt megtiltotta a menetet, mert annak időpontjára és helyszínére egy másik személy már bejelentett egy másik rendezvényt. A Budapest Büszkeség Menet azonban végigvonult a Városháza Parkból indulva a Műegyetem rakpartra.

Az ügyészség álláspontja, hogy Karácsonnyal szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetést szabjon ki.

Karácsony: Van élet ezen a rendszeren kívül is

Büszke gyanúsítottból büszke vádlott lettem

– írja közösségi oldalán a főpolgármester.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb szabadságmenetének nevezte a menetet, amin több százezer ember vett részt, és igazodási pontként hivatkozott arra a napra.

„Soha nem fogom elfogadni, beletörődni se, hogy a hazámban bűn lenne a szabadság melletti kiállás, hogy bűn lenne a véleménynyilvánítás, hogy betiltható lenne a szerelem szabadsága, hogy megbüntethető lenne bárki azért, mert másban hisz, mást gondol, máshogy szeret, mint a többség. Van élet ezen a rendszeren kívül, van élet, ami szebb is, szabadabb is, boldogabb is” – írta Karácsony.