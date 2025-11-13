3p
Perre megy a kormányzati elvonás ellen a II. kerület

mfor.hu

Jogi eljárást indít a kerület, miután a kormány elvont tőlük 439 millió forintot – tudatta a polgármester Őrsi Gergely.

„Ne a II. kerületiek adóforintjaiból tömködjék be a központi költségvetésen tátongó lyukakat!” – szólít fel Őrsi Gergely polgármester Facebook posztjában.

„Ma arra ébredhettünk, hogy újabb 439 milliót vonnak el a II. kerülettől, minden budaitól.

Egyre több esetben szembesülünk azzal, hogy a II. kerületiek bevételeit különböző indokokkal elvonják. Most az itt működő vállalkozások által befizetett helyi adó egy részével történik ez” – folytatja.

Őrsi Gergely II: kerületi polgármester felvirágoztatná a városrészt
Fotó: Facebook/Őrsi Gergely

13-szoros emelés

„A mintázat jól látható, a szolidaritási hozzájárulást 2019 óta a 13-szorosára emelték, mondván ebből szegényebb kistelepüléseket segítenek, most pedig a helyi adóként befizetett összeg egy részét adják tovább a járásoknak a Versenyképes Járások Program részeként.

Azt természetesen elfogadjuk, hogy bizonyos területi egyenlőtlenségeket enyhíthet az ország ilyen intézkedéssel, bár a hozzájárulás mértéke, a 13-szoros növekedés komolyan vitatható.

Viszont ilyen elvonásoknál az lenne a minimum, hogy megtudhassuk, milyen nehezebb sorsú hátrányos térségekben hasznosul a II. kerületiek szolidaritási hozzájárulása, illetve mely járásokban milyen fejlesztések valósulnak meg a mostani elvonásból.

Ezek alapján egyetlen év alatt így több mint 4 milliárd forintot vonnak el a II. kerülettől, ha csak a mostani alkalmat és a szolidaritási hozzájárulást számoljuk.

Amellett, hogy a helyi források ilyen mértékű elvonása igenis problémás, még azt sem tudhatjuk meg, mely településeken és járási fejlesztésekben hasznosulnak azok a források, amik így nem szolgálhatják II. kerületieket.

Jogi eljárást indítunk, mert az ilyen típusú elvonások nemcsak igazságtalanok, sokszor ellehetetlenítik a költségvetés tervezhetőségét és a kiszámítható működést egyaránt.

Emellett elgondolkodtató az önrendelkezési törvény olyan irányú alkalmazása, amikor egy miniszter több száz millió forint igazságtalan plusz adót vet ki egy városrészre vagy településre, akkor ott korlátozható legyen a beköltözésük…” – érvel Őrsi Gergely polgármster.

A főváros pert nyert

Épp a múlt héten derült ki, hogy a Magyar Államkincstár elvesztette a fővárosi önkormányzat ellen indított felülvizsgálati pert a szolidaritási hozzájárulás ügyében – teszi hozzá a 444.

A Fővárosi Törvényszék januárban jogerős ítéletben mondta ki, hogy a kormány jogellenesen vont le 28,3 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást, illetve további 6 milliárd kamatot a főváros számlájáról,a pert még 2023-ban indította a főváros. A döntés után a pénzt nem kapták vissza, mivel az Államkincstár felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, miközben az ügy az Alkotmánybíróságon is járt, de nem találtak alkotmányjogi problémát. A Kúria végül a fővárosnak adott igazat.

