Perre megy a Sparral a kormány?

Rágalmazási pert fontolgat a Spar ellen a magyar kormány – rja megbízható forrásokra hivatkozva a Világgazdaság. A lap szerint a per nem a Spar Magyarország, hanem az osztrák anyacég ellen irányulna, amelynek tulajdonosa és vezérigazgatója éles nyilatkozatot tett a magyar kormánnyal kapcsolatban.

Hans Reisch, a Spar Austria csoport vezérigazgatója egy ausztriai élelmiszeripari szaklapnak azt nyilatkozta, hogy a salzburgi központú Spar kereskedelmi csoport a kisajátítástól való félelem miatt vagyont von ki Magyarországról, amelynek részeként az észak-olaszországi, a szlovéniai, a horvátországi és az itteni piacon közreműködő svájci leánycégük kezelésébe adták a vagyonkezelési jogok egy részét.

Reisch azt is állította, hogy a magyar miniszterelnök azt kérte a kereskedelmi multitól: engedje meg rokonának, hogy befektessenek a magyar leányvállalatba. Reisch szerint a kormány a részesedésén keresztül akarja átvenni a cég tulajdonjogát.

A Spar nemrég Brüsszelnél is panaszt tett a magyar kormányra, amiért beavatkozott a piacba. A Spar azt állítja, hogy az Orbán-kormány által 2022-ben bevezetett különadó diszkriminatív, több uniós jogszabályt is sért, köztük az áruk szabad mozgásának elvét is. A különadó mellett a Spar az árstop intézményét is sérelmezi. Úgy számolnak, hogy a kormányzati intézkedések 90 millió euróval növelték a Spar költségeit, ennek következtében 2023-ban csaknem 50 millió eurós veszteséggel zártak.

Múlt héten lapunk írta meg először, Lázár János igen kemény hangnemet ütött meg a Sparral kapcsolatban. Az építési és közlekedési miniszter szerint a cég, amely „a korrumpált osztrák sajtón” keresztül üzent a kormánynak

meg fogja fizetni az árát annak, amit az elmúlt napokban tett.

Lázár kijelentette: felvetette a kormányban, hogy „ne tűrjük tovább a hazudozást, alaptalan állításokat tőlük, és inkább vegyük meg őket szőröstül-bőröstül”. Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy nem kiszorítani akarják a Spart és a külföldi multikat, hanem rászorítani őket arra, hogy „tiszteljék az itteni embereket, ogyasztókat, a kormányt, az országot, ahol óriási extraprofitot termelnek”.