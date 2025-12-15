2p
Perre megy az Orbán-kormány

A migrációs ítélet ügyében.

Magyarország keresetlevelet nyújtott be hétfő reggel az Európai Bíróság ellen a törvényszéknek hazánkat a migráció ügyében elmarasztaló ítélete miatt – jelentette be Tuzson Bence igazságügyi miniszter. A hvg.hu emlékeztetett, a 2020-as ítélet elmarasztalta Magyarországot azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, ahol a beérkező menekülteket várakozásra kényszerítették – a per végén végül Magyarországot az Európai Unió történetében egyedülálló módon 200 millió eurós átalányösszeg, illetve naponta egymillió euró (közel négyszázmillió forint) fizetésére kötelezték. A lap leszögezte ez az ítélet jogerős, és nem is lehetett ellene fellebbezni.

Mint írták, a Tuzson által bejelentett keresetlevél sem a döntést támadja, hanem kártérítési pert indít. A miniszter indoklása szerint arra hivatkozva teszik ezt, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés kimondja, hogy amennyiben egy európai intézmény kárt okoz egy tagállamnak, azt a kárt köteles megtéríteni.

Vajon mire jutnak?
Fotó: Depositphotos

Szövevényes ügy

A hvg.hu emlékeztetett, a bíróság tavalyi ítélete szerint Magyarország a lojális együttműködés elvének megsértésével szándékosan kivonja magát a nemzetközi védelemmel kapcsolatos közös uniós politika egészének, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok kitoloncolására vonatkozó szabályoknak az alkalmazása alól. Ezzel a kötelezettségszegéssel pedig más tagállamokra hárít extra feladatot, illetve más államoknak okoz extra kiadásokat.

A miniszter álláspontja szerint ugyanakkor az Európai Bíróság több szabályt nem tartott be, több elvet nem érvényesített, amelyet ítélete során érvényesítenie kellett volna, ezzel megsértette Magyarország jogait. Ezért Magyarország kártérítési pert nyújthat be a bírósággal szemben, így a fizetendő összeg nagy részét a bíróságnak kellene megfizetnie az Európai Unió részére, nem pedig Magyarországnak – derült ki a cikkből.

