Pert veszített az egyetemmel szemben a Corvinusról kirúgott tanár

Ádám Zoltánt 2023 októberében tanácsolták el a Budapesti Corvinus Egyetemről, miután nem engedte az egyik Mol-nagyrészvényesnek a követelményeket nem teljesítő fiát levizsgázni. Kirúgása miatt az egyetemi oktató, közgazdász pereket indított.

Ezek közül a munkaügyi per zárult le kedden véglegesen, miután a Fővárosi Ítélőtábla,v mint másodfokú bíróság is a Corvinusnak adott igazat.

Az egyetem érthetően elégedetten fogadta a bíróság megerősítő döntését. Mint a lapunknak küldött szűkszavú közleményükben fogalmaznak, eddig is kitartottak azon álláspontjuk mellett, hogy a felmondás jogszerű és arányos volt.

Ha kíváncsi az ügy részleteire, nézze meg az Ádám Zoltánnal a Klasszis Klub Live-ban folytatott beszélgetésünket: