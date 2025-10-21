Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet Ádám Zoltán Egyetemek Oktatás

Pert veszített az egyetemmel szemben a Corvinusról kirúgott tanár

mfor.hu

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint jogosan mondtak fel Ádám Zoltánnak. Videónkban az ügy részleteiről beszélgettünk a Corvinus volt oktatójával.

Ádám Zoltánt 2023 októberében tanácsolták el a Budapesti Corvinus Egyetemről, miután nem engedte az egyik Mol-nagyrészvényesnek a követelményeket nem teljesítő fiát levizsgázni. Kirúgása miatt az egyetemi oktató, közgazdász pereket indított.

Ezek közül a munkaügyi per zárult le kedden véglegesen, miután a Fővárosi Ítélőtábla,v mint másodfokú bíróság is a Corvinusnak adott igazat. 

Az egyetem érthetően elégedetten fogadta a bíróság megerősítő döntését. Mint a lapunknak küldött szűkszavú közleményükben fogalmaznak, eddig is kitartottak azon álláspontjuk mellett, hogy a felmondás jogszerű és arányos volt. 

Ha kíváncsi az ügy részleteire, nézze meg az Ádám Zoltánnal a Klasszis Klub Live-ban folytatott beszélgetésünket:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Így spórolna ezermilliárdokat Magyar Péter, de azt ő se tudja, mi lesz Varga Judittal

Így spórolna ezermilliárdokat Magyar Péter, de azt ő se tudja, mi lesz Varga Judittal

Ezúttal nem hagyta ott Rónai Egont a pártelnök, sok fontos téma került szóba.

Nagy baj van a Fidesz háza táján az elemző szerint

Nagy baj van a Fidesz háza táján az elemző szerint

Orbán Viktor beszédének kiszivárgása azt mutatja, hogy valami nagyon nincs rendben a kormánypárton belül.

Folytatódik az MTA és a kormány közti csörte

A Magyar Tudományos Akadémia nyilvános adatok és tények alapján cáfolja az akadémikusok tudományos teljesítményét kétségbe vonó, alaptalan vádaskodásokat. 

Meglepetéssel is készül Orbán Viktor október 23-án, Magyar Péter sem maradt csöndben

Meglepetéssel is készül Orbán Viktor október 23-án, Magyar Péter sem maradt csöndben

A Fidesz és a Tisza is nagyon készül az ünnepre.

Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjánál bővítik a fizetős parkolózónát

Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjánál bővítik a fizetős parkolózónát

Az Örs Vezér tere melletti Füredi lakótelepen is fizetni kell a parkolásért januártól, így döntött Zugló önkormányzata. A XV. kerületben is így oldanák meg a parkolási káoszt.

Újpest polgármestere: Ha stadion épül, épüljön metró is

Újpest polgármestere: Ha stadion épül, épüljön metró is

A 3-as metró meghosszabbítása 35 éve várat magára. Újpest polgármestere abban bízik, hogy a Mol-csoport erős lobbiereje segíteni fog a projekt felgyorsításában.

Megtiltották Magyar Péternek, hogy ott beszéljen, ahol Orbán Viktor 36 évvel ezelőtt

Megtiltották Magyar Péternek, hogy ott beszéljen, ahol Orbán Viktor 36 évvel ezelőtt

A Magyar Művészeti Akadémia elmondta: a Műcsarnok október 23-án zárva tart, ezért Magyar Péter sem mondhat beszédet a lépcsőn.

Iványi Gáborék megpróbálják a lehetetlent

Az Iványi Gábor fémjelezte Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) a Fővárosi Törvényszéknek beadott kérelmében ismét kezdeményezte, hogy bejegyzett egyházként vegyék nyilvántartásba.

„Ez a Bajza utca – Navalnij emlékmű” – így mondanák be a megállót a Kétfarkú Kutyapárt tervei szerint

Erre a névre neveznék át az M1-es metróvonal „Bajza utca” megállóját Kovács Gergelyék. 

Súlyos mulasztásoknak köszönhető a parajdi bányakatasztrófa

A román miniszterelnöki hivatal ellenőrző testülete lezárta a vizsgálatot, és megállapította: előrelátható volt, hogy Korond-patak eláraszthatja a bányát, mégsem tekintették mindezt az illetékes intézmények közvetlen veszélynek.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168