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Közélet Alapítvány

Pert vesztett a Nobel-díjas Krausz Ferenc

mfor.hu

Elbukta a sajtópert Krausz Ferenc és az alapítványa, az Élvonal a bíróság szerint is titkolta az állami szerződését.

Helyreigazítási pert indított a Magyar Hang ellen Krausz Ferenc és az általa vezetett Élvonal Alapítvány. A Nobel-díjas fizikus és az alapítványa a keresetükben azt kifogásolták, hogy a lap „titkoltnak” minősítette azt a szerződés, amelyet Hankó Balázs minisztériumával kötöttek. Az elsőfokú, nem jogerős ítéletben a bíróság elutasította az alapítvány keresetét. 

Májusban a Magyar Hang hozta nyilvánosságra, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium két hónappal a választás előtt kivételesen nagy összeget, 261,7 milliárd forintot juttatott a Fidesz-kormánnyal jó viszonyt ápoló, Krausz-irányította Élvonal Alapítványnak. A fizikus alapítványának célja, hogy világszínvonalú kutatói környezet jöjjön létre Magyarországon, amely „a jelen és a jövő világhírű magyar kutatóit szolgálja”.

Majd a Telex által megszerzett dokumentumból az is kiderült, hogy a teljes keretmegállapodás minimum 25 évre biztosította volna az alapítvány finanszírozását, így annak teljes értéke meghaladta volna az 1087 milliárdot.

Nyert a Magyar Hang
Nyert a Magyar Hang
Fotó: MTI

Magyar Péter miniszterelnök közben bejelentette, hogy felbontják az alapítvánnyal kötött finanszírozási szerződést, és a már átutalt pénzt is visszakövetelik. Krausz Ferenc viszont egy korábbi sajtótájékoztatón megtagadta, hogy a finanszírozási szerződést a sajtó rendelkezésére bocsássa, és azt nyilatkozta: „Nincs jogunk ahhoz, hogy nyilvánosságra hozzuk a szerződést a KIM-mel (Kulturális és Innovációs Minisztérium), de ha az új kormány megkér vagy utasít minket erre, akkor azt maradéktalanul teljesítjük”. A Magyar Hang ezután minősítette cikkében a szerződést „titkoltnak”.

A Nobel-díjas tudós és az alapítványa emiatt kért helyreigazítást, a bíróság pedig az indoklásában kijelentette, hogy a cikk állításai „nem valótlan alapokon nyugszanak”, Krauszék „elzárkózó magatartása” miatt valóban megtörtént, hogy a nyilvánosságot elzárták a tájékoztatástól.

A közlés „tehát nem valótlan, nem helyreigazítandó” – indokolta a bíróság.

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