Pert vesztett a Nobel-díjas Krausz Ferenc

Helyreigazítási pert indított a Magyar Hang ellen Krausz Ferenc és az általa vezetett Élvonal Alapítvány. A Nobel-díjas fizikus és az alapítványa a keresetükben azt kifogásolták, hogy a lap „titkoltnak” minősítette azt a szerződés, amelyet Hankó Balázs minisztériumával kötöttek. Az elsőfokú, nem jogerős ítéletben a bíróság elutasította az alapítvány keresetét.
Májusban a Magyar Hang hozta nyilvánosságra, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium két hónappal a választás előtt kivételesen nagy összeget, 261,7 milliárd forintot juttatott a Fidesz-kormánnyal jó viszonyt ápoló, Krausz-irányította Élvonal Alapítványnak. A fizikus alapítványának célja, hogy világszínvonalú kutatói környezet jöjjön létre Magyarországon, amely „a jelen és a jövő világhírű magyar kutatóit szolgálja”.
Majd a Telex által megszerzett dokumentumból az is kiderült, hogy a teljes keretmegállapodás minimum 25 évre biztosította volna az alapítvány finanszírozását, így annak teljes értéke meghaladta volna az 1087 milliárdot.
Magyar Péter miniszterelnök közben bejelentette, hogy felbontják az alapítvánnyal kötött finanszírozási szerződést, és a már átutalt pénzt is visszakövetelik. Krausz Ferenc viszont egy korábbi sajtótájékoztatón megtagadta, hogy a finanszírozási szerződést a sajtó rendelkezésére bocsássa, és azt nyilatkozta: „Nincs jogunk ahhoz, hogy nyilvánosságra hozzuk a szerződést a KIM-mel (Kulturális és Innovációs Minisztérium), de ha az új kormány megkér vagy utasít minket erre, akkor azt maradéktalanul teljesítjük”. A Magyar Hang ezután minősítette cikkében a szerződést „titkoltnak”.
A Nobel-díjas tudós és az alapítványa emiatt kért helyreigazítást, a bíróság pedig az indoklásában kijelentette, hogy a cikk állításai „nem valótlan alapokon nyugszanak”, Krauszék „elzárkózó magatartása” miatt valóban megtörtént, hogy a nyilvánosságot elzárták a tájékoztatástól.
A közlés „tehát nem valótlan, nem helyreigazítandó” – indokolta a bíróság.