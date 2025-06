Pert vesztettek Rogán Antalék, nem titkolózhatnak tovább?

„Mivel nyertünk, az elektronikusan meglévő adatokat ki kell adniuk, ahogy a Kommunikációs Hivatalnál is megtalálták a szerződések másolatát, mellékletét, amiről per nélkül egyszerűen mellébeszéltek. Közel másfél évig tartó kitartó munka után hamarosan kiderül, hogy kinél landolt a 125 milliárd forintnyi keretszerződés közpénze

A per tárgya az volt, hogy Rogánék arra hivatkozva utasították vissza a lap a Kommunikációs Hivatal 125 milliárdos keretszerződései alapján elköltött pénzére vonatkozó adatigénylését, hogy ez „nincs elektronikusan dokumentálva”.

„A Kúria szerint is közérdekű adat, hogy a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda mely médiumoknál, mennyit költött az elmúlt években a Kommunikációs Hivatal keretszerződései alapján. A hivatalt és a kabinetirodát egyszerre pereltük, mert gyanús volt, hogy hazudnak. Igazunk lett, most is”

Az Átlátszó megírta, hogy a Kúria is nekik adott igazat a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodával szemben indított adatigénylési perben.

