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Közélet

Piaci árváltozás jön a hazai kutaknál

mfor.hu

Aki piaci alapon tankol, benzinesként jobban jár, dieselesként már kevésbé, szombattól.

Szombaton a benzin beszerzési ára csökken bruttó 4 forinttal, ellenben a gázolaj ára emelkedik bruttó 3 forinttal. A holtankoljak.hu adatai szerint ma a következő átlagárakkal találkozhatunk. A 95-ös benzin 646 forintba kerül literenként, míg a gázolaj 671 forintba.

 

Szombattól a 95-ös benzin 642 forintba, míg a gázolaj 674 forintba kerül majd literenként.

Az úgynevezett védettáras tankolás továbbra is a magyar autósok rendelkezésére áll. Ez továbbra is a
95-ös benzin esetében 595 forint literenként, míg a gázolajnál 615 forintos költséget jelent literenként a hazai kutaknál.

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Beesett a ruhaboltok forgalma, lecsengett a benzinpánik

Korábban nyolc egymást követő hónapban bővült a magyar kiskereskedelmi forgalom havi szinten, ez a sorozat szakadt meg áprilisban. Különösen a ruhaüzletek forgalma és az üzemanyag-fogyasztás esett vissza márciushoz képest, a legtöbben még nem pótolták a korábban elmaradt vásárlásokat. A benzinkutakon májusban is mérséklődhetett a forgalom, ami az egész kiskereskedelmi adatra negatív hatást gyakorolhat.

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