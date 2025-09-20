Pikáns helyzet: egy DPK-tag fia lett Magyar Péter kabinetfőnöke

Magyar Péternek új kabinetfőnöke van – ezt maga a Tisza Párt elnöke jelentette be a Bethesda Gyermekkórháznál. A Telex beszámolója szerint az illető Velkey György László, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon szociológia, valamint magyar nyelv- és irodalomtudomány szakon végzett, majd a PPKE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szerezett doktori fokozatot az 1960-as évek irodalmi nyilvánosságáról szóló értekezésével. Tanult a római La Sapienza egyetemen is, de Párizsban is, az Université Paris-Est Marne-la-Vallée-n, és a Paris 8 egyetemen.

Velkey György Lászlót Magyar Péter a Bethesda Gyermekkórházban mutatta be

Fotó: Facebook / Magyar Péter

Az eset pikantériája, hogy a Tisza új kabinetfőnökének édesapja az a Velkey György, aki a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, de nemrég belépett az Egészséges nemzetért digitális polgári körbe is – mutat rá a Telex.

Új kabinetfőnökét a Bethesda Gyermekkórháznál bejelentve, Magyar meg is jegyezte, hogy „kicsit pikáns a helyszín”.