Pikó Andrásék segítenek az állam által pórul járt lakóikon

„Lakónként két felújított önkormányzati bérlakást fog felajánlani a józsefvárosi önkormányzat azoknak, akiknek a lakhatása bizonytalanná vált a Diószegi Sámuel utca 18–28. szám alatt található bérházak állami kisajátításával” – jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Pikó András polgármester.

Beszélt arról is, hogy még 2024. tavaszán derült ki, hogy az állam józsefvárosi ingatlanokat sajátít ki, mégpedig Közszolgálati Egyetem (NKE) bővítése miatt.

Ezzel ellehetetlenítették a kerület 9 milliárd forintos bérlakás-felújítási és városrehabilitációs programját is, amelynek a célja az volt, hogy a bérlakások felújításával jó minőségű, energiahatékony és megfizethető önkormányzati bérlakásokat alakítsanak ki.

Ezután a kormány egy tavaly nyári rendeletben egy évvel kitolta a kisajátítást azzal, hogy a cserelakásokat a kerületnek kell biztosítania, majd, mire ez megvalósulhatott volna, idén újabb két évvel tolták ki a kisajátítási időszakot, tovább növelve a bizonytalanságot a lakókban.

Pikó Andrásék nem estek kétségbe, inkább gőzerőre kapcsoltak

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az érintett családok Pikó elmondása szerint 2024 óta várják, hogy valahogy eldőljön a sorsuk, egy felelős kormány szerinte nem viselkedhet így.

A józsefvárosi polgármester szerint az is azt mutatja, hogy politikai bosszúról van szó, hogy annak a projektnek, ami miatt elindították a beruházást, nincs is még írott dokumentációja és tervei, emiatt közérdekű adatigénylést fognak beadni.

„Ez elmúlt másfél évben folyamatosan az éppen aktuális politikai érdek alapján változtatták azt, hogy ezzel a 160 családdal mi történik” – tette hozzá Pikó, aki szerint a most vállalt projekt az elmúlt évek legnagyobb szolidaritási és kimenekítő akciója, amit egy önkormányzat meg tud valósítani.

Azért is kimenekítési akció, mivel az érintett lakások jelenleg nagyon rossz állapotban vannak. Jámbor András országgyűlési képviselő szerint ezért most az a feladat, hogy a kisajátítás a családok kiköltöztetése után minél előbb megtörténjen és az önkormányzat megkapja az államtól a kisajátításért járó összeget. Az ideális az lenne, hogy ne csak ezt, hanem a költöztetésért is járó pénzt kapja meg a kerület, hiszen ezt a helyzetet nem a józsefvárosi önkormányzat állította elő. A képviselő elmondása szerint egy törvényjavaslatot is benyújt az ügyben, ha azt megszavazza a parlament, rendezi a fenti helyzetet.

„Most rá kell lépni a gázpedálra” – hangzott el a sajtótájékoztatón, ahol kiderült az is, hogy jelenleg a kerületnek 25, a célra felajánlható bérlakása van. Ez a jövő év első felére hatvanra fog nőni, és ezen kívül kell még 100-at felújítaniuk.