Pintér Sándor bizalmasai biztosíthatják a MÁV-pénztárak felügyeletét

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A frakcióvezető úgy látja, Lázár megpróbálta elrejteni a késő vonatokat, de lelepleződött, és most köznevetség tárgya lett a kísérlet. Hozzátette, a miniszter képtelen volt javítani a vasút helyzetén, sőt, még el is mélyítette annak válságát.

„... az utasokat nem az új vonatkövető oldaltól kell megvédeni, hanem tőled, az ámokfutó, vasútromboló minisztertől. Úgy viselkedsz, mint aki megpróbálta betiltani az időjárás-jelentést, és most azon dühöng, hogy az emberek mégis megtudták, hogy süt a nap” – írta Vitézy.

Lázár János és a MÁV neve naponta tele van a sajtóval. Nemcsak azért, mert július 1-jétől a több mint 10 percet késő vonatok után a jegyek 50 százalékát visszatérítik, hanem az ennek ellenére folytatódó hihetetlen nagy számú késések miatt is. Most például az tartja lázban a sokat megélt utazókat, hogy megszűnt a Vonatinfó, amire gyorsan kifejlesztettek egy alternatív Holavonat-ot – ám erről Lázár János azt írta felháborodva közösség oldalán , hogy ez egy adathalász oldal. Így az őket ért támadás után leállították az applikációt, miközben megjelent egy újabb alternatíva a késések követésére, ez a Vonatterkep.hu . Bár az oldalon nincs erről szóló tájékoztatás, a szolgáltatás biztosan nem áll kapcsolatban a MÁV-val.

Lapunk írta meg, hogy évek óta a NER által leuralt terep az őrző-védő szektor és a céges beszámolók szerint az erősorrend sem változott: stabilan Pintér Sándor bizalmasainak hátát nézi a mezőny. A 2023-as 9 milliárd forintot követően a 2024-es teljesítmény után már 9,7 milliárdos osztalék kifizetését hagyta jóvá a korábban személyesen Pintér Sándorhoz, most pedig már az ő két bizalmasához kötődő Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. – derül ki az őrző-védő cég 2024-es alapítói határozatából.

Bár sok vidéki MÁV-pénztár már megszűnt, és jegyautomatából lehet menetjegyet venni (ha online nem megy), a közbeszerzési dokumentum nem tér ki arra, hogy itt is riasztót szerelnének-e be, vagy csak az élő személyes pénztáraknál.

A riasztók beszerelését, illetve a meglévők karbantartását a Civil Rendszertechnika Kft. nyerte el, melynek egykori tulajdonosa Pintér Sándor, de jelenlegi birtokosai is a bizalmi köréhez tartozó személyek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!