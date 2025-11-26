Pintér Sándor jogszabállyal korlátozná a drogok emlegetését „művekben”

Az azonban Pintér szavaiból sem vált ennél világosabbá, hogy pontosan mit terveznek betiltani és hogyan. Még az sem, hogy irodalmi, zenei vagy milyen művekről van szó, és hogy közelebbről mit takarna a drogok „reklámozása” – foglalja össze a 444.

A belügyminiszter ugyanis szó szerint így fogalmazott:

„A reklámozásra is kitérünk. Hamarosan új törvény fog vagy jogszabály megjelenni a reklámozás különféle szintjére, hogy tiltani, sőt bizonyos művekben való megjelenését is tiltani fogjuk, egyelőre nem a Büntető Törvénykönyv keretei között, más elképzelésünk van, hamarosan tudomást szereznek róla.”

Pintér Sándor belügyminiszter elégedett szeretne lenni a „művekkel

Fotó: MTI