Pintér Sándor útilaput kötne a talpára azoknak, akik a magyar törvényeket nem tartják be

A kiutasíthatóságot lehetővé tevő törvényről tehát éppen jogászok előtt beszélt Pintér Sándor, pedig az egy sor, évtizedekig kikezdhetetlennek tűnő hazai és nemzetközi jogi normát is sért, ráadásul számos jogfosztó, megbélyegző történelmi párhuzamra is emlékeztet.

Pintér szerint további alapelv volt, hogy a munkavégzés és más tartózkodás nem korlátlan és nem hosszabbítható meg automatikusan, valamint az, hogy akit kiutasítottak, annak el kell hagynia az országot, és ezért az is felel, aki behozta Magyarországra.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!