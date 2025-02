Lehetetlen utolérniük államtitkárainak Pintér Sándort

Pintér Sándor 2024-es vagyonnyilatkozatában ismét nyolc ingatlant jelölt meg, amelyeknek eltérő mértékben, de a tulajdonosa. Az 1995-ben, öröklés útján szerzett Wartburgja továbbra is megvan, ugyanakkor tételesen megnevezte, hol milyen megtakarítással rendelkezik – amit a darabszámra és az eltérő valutákra tekintettel szinte lehetetlen összegezni. Arról is beszámolt, hogy „körülbelül 10 millió forint” készpénzzel rendelkezik. És érdemes kiemelni, hogy továbbra is számontart a „családi, baráti kölcsön” között több mint félmilliárd forintot követelésként.

Időközben Pintér Sándor belügyminiszter államtitkárainak is kijött a vagyonnyilatkozata – két kivétellel, nevezetesen Maruzsa Zoltán oktatásért felelős és Felkai László közigazgatási államtitkáré még mindig várat magára. Megnéztük, Pintér Sándor többi államtitkáránál volt-e változás az előző évi vagyonukhoz képest.

Takács Péter

Az egészségügyi államtitkárnál túl sok változás nem történt a tavalyi vagyonnyilatkozata óta. Továbbra is négy ingatlan tulajdonosa. Egy XI. kerületi 81 négyzetméteres lakásnak (15 négyzetméteres garázzsal), egy XII. kerületi 53 négyzetméteres lakásnak, egy Budakeszin található 200 négyzetméteres családi háznak, és egy balatoni ingatlannak. Az úgynevezett Takács-féle egészségügyi reformról, valamint a tavaly nyáron a Magyar Péterrel vívott szócsatájáról is elhíresült vezető a XII. kerületi lakást kivéve, az összes ingatlannak felerészben a tulajdonosa.

Takács Péter 2 millió forintot faragott le banki hiteltartozásából egy év alatt

Csopaki nyaralójába minden bizonnyal továbbra is a 2018-tól lízingelt VW Caddy-jével utazik le.

Készpénzről, devizában lévő megtakarításról ahogy a korábbi években, úgy ezúttal sem tett említést, viszont az OTP Banknál vezetett lakossági folyószámláján 2023-hoz hasonlóan, 2024-ben is csak 1,2 millió forintot tartott (2022-ben még 10,5 millió forint volt).

Lakáshiteltörlesztése 2 millióval csökkent egy év alatt, így még mindig 68 220 000 forintos adóssága van az OTP-nél (OTP FIX5), egy magánszemélynek pedig továbbra is 10 millióval tartozik.

Rétvári Bence

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára továbbra is egy XI. kerületi, 138 négyzetméteres ingatlan tulajdonosa és felerészben diszponál egy 2021-ben vásárolt 100 négyzetméteres balatonkenesei lakóház felett is.

Rétvári tavalyelőtt szinte megduplázta az állampapír-állományát, hiszen míg 2022-ben 18 millió, addig 2023-ban már 34 millió forintot tartott ebben a befektetésben, ami 2024-ben 33 millióra csökkent. Járműve, műtárgya, gyűjteménye és egyéb ingósága továbbra sincs, viszont bankban tartott vagyona a 2023-as 2 millió forintról 4 millióra duzzadt.

Bolcsik Zoltán

A rendészeti államtitkár olyan szerencsés, hogy öt ingatlanából háromhoz is ajándékozással jutott hozzá, egyet pedig tavalyelőtt örökölt. Ajándékba kapott egy XIV. kerületi 75 négyzetméteres lakást, egy XVI. kerületi 80 négyzetméteres családi házat, és a 6700 négyzetméteres balatonfüredi telken álló 260 négyzetméteres nyaralóját is. A XIV. kerületben található 103 négyzetméteres társasházi lakást ugyan ő vásárolta 2018-ban, de 2023-ban ismét rámosolygott a szerencse, örökölt egy csömöri 1400 négyzetméteres telket.

Ezen kívül MÁP Pluszban 32,9 millió forintja van, takarékbetétben elhelyezett megtakarítása 10,5 millió forintra rúg, a tavalyelőtt vásárolt OTP-dollárkötvényeinek névértéke 27,2 ezer dollár, OTP-eurókötvénye pedig 42,5 ezer euró névértéken.

Citadella befektetési jegyet vásárolt tavaly 6,1 millió forintért, Hotel Colombus befektetési jegye 2,9 milliót ér. A Hold 2000 Nyílt Végű Értékpapíralapban 6,2 milliója van, Hold részvényben pedig 3,1 milliója. Készpénzben 9,5 millió forintot tart, és lakás-bérbeadásból is származik bevétele.

Fülöp Attila

A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárnak továbbra is van egy II. kerületi 120 négyzetméteres lakása, de nagy értékű ingóságoknak, gépjárműnek, készpénznek továbbra sincs nyoma.

Viszont korábbi 7 millió forintos részvényportfólióját 2023-ban 29 millió forintra, 2024-ben pedig 39 millióra növelte. Nyugdíjas éveire gondolván nyugdíj-előtakarékossági számláján 1,1 millióról 2 millióra nőtt megtakarítása.

Kósa Ádám

A fogyatékosságügyi államtitkár számos budai ingatlan tulajdonosa különböző tulajdonosi mértékben. A II. kerületben van egy 47, egy 49, egy 108 és egy 139 négyzetméteres lakása, valamint egy 323 négyzetméteres „magánútja”, egy garázsa és egy tárolója. A XII. kerületben 102 négyzetméteres lakást birtokol. Balatonmáriafürdőn 1270 négyzetméteres telken van egy üdülője, aminek negyedrészben tulajdonosa. A hetedik ingatlanja egy 115 négyzetméteres lakás Zuglóban.

Kósa Ádám közel annyi ingatlannal rendelkezik, mint Pintér Sándor

Van egy 2018-as Seat Alhambrája, 40 millióra kötött nyugdíjbiztosítása, bankszámláján pedig 2,45 millió forint. Jelzáloghitele 22,5 millió forintra rúg.

Sztojka Attila

A társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár a korrupciós botrányokról hírhedtté vált Farkas Flórián helyét kapta meg a fideszes listán, így került a parlamentbe. A volt romaügyi kormánybiztos Esztergomban felerészben tulajdonosa egy 150 négyzetméteres, és egy 141 négyzetméteres háznak, ami csak az ő nevén van. Készpénze 3 millió forint, a 2023-as 5 millió forint bankkölcsönét törlesztette, és a tavalyi évről szóló vagyonnyilatkozatában már nincs nyoma a 2013-as Ford Galaxyjának sem.