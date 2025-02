Pintér Sándor vakarhatja a fejét: ez történt a kiengedett embercsempészekkel

A HVG közérdekű adatigénylése alapján több, korábban kiengedett külföldi embercsempészt visszavittek a börtönbe, mivel újabb bűncselekményeket követtek el – közölte az ORFK. Az esetek között gépjárműlopás, visszaesőként elkövetett embercsempészet és bolti lopás is szerepelt.

