Piszkos pénzek: luxusban dúskál a magyar nő, akit a minisztériumok korrupciós ügyeiben vádoltak meg

A 24.hu szerint bár tavaly októberben jogerősen két és fél év fogházra ítélték, egyelőre nem kellett börtönbe vonulnia H. Anitának, a Pénzügyminisztériumot és a Miniszterelnökséget érintő korrupciós ügy egyik kulcsfigurájának, aki két hete a spanyolországi Marbellán írta alá új cégének alapító okiratait.

A lap korábbi cikke szerint az ügyben szereplő pályázatíró több nagy értékű ingatlannal rendelkezik, amelyeket a bírósági eljárás során nem említett.

Az ügyészséggel vádalkut kötő H. Anita az októberi tárgyaláson azt állította, hogy csupán egy autója és 10–15 millió forintja van, miközben egy horvátországi tengerparti nyaraló és egy spanyolországi luxuslakás is a tulajdonában van.

Rosszul emlékezett vagyonára H. Anita?

Fotó: Depositphotos

A 24.hu szerint valószínűsíthető, hogy H. Anita ebből a marbellai ingatlanból alapította meg új, magyarországi cégét, az Ötfa 47 Kft.-t, amelynek vagyonmérleg-tervezete több mint 90 millió forintos eszközállományt tartalmaz, köztük egy kiskunmajsai vendégházat, amelynek tulajdonosa H. Anita testvére. A vendégház 2018-ban 45 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást kapott egy pályázaton.

A lap szerint a 90 millió forintos vagyonleltár azért is figyelemre méltó, mert az érintett személy korábban ennek töredékéről számolt be a bíróságon, valamint két büntetőügy is folyamatban van ellene, amelyekben összesen 771 millió forint értékű vagyonelkobzás fenyegeti.

Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék arról tájékoztatta a 24.hu-t, hogy a jogerős ítélet végrehajtását addig nem lehet megkezdeni, amíg az ügyben másodfokú döntés nem születik. „A »részjogerő« fogalmát a büntetőeljárási törvény nem ismeri, magyarul hiába irányult a vádlotti fellebbezés pusztán a vagyonelkobzás mérséklésére, mindaddig, ameddig az ügyben jogerős ítélet nem születik, a szabadságvesztés sem hajtható végre” – idézi a lap a törvényszéket.

A Központi Nyomozó Főügyészség az üggyel kapcsolatban annyit közölt, hogy egyeztetés zajlik az érintett ügyészségek között, hogy melyik eljárásban lehet hatékonyabban alkalmazni a vagyonelkobzást. H. Anita ellen egy márciusban kezdődő újabb büntetőeljárás is folyamatban van, ebben 581 millió forintos vagyonelkobzást kérnek rá, ebben az eljárásban már zár alá vették marbellai ingatlanát.

A 24.hu szerint a pályázatíró több ingatlant is értékesített az eljárás ideje alatt. Egy 124 négyzetméteres szegedi penthouse lakás a jogerős ítélet után került bizalmi vagyonkezelő tulajdonába, amelyben H. Anita és férje továbbra is kedvezményezettként szerepel. A lap információi szerint egy dubaji ingatlan is gazdát cserélt, míg egy körülbelül 400 millió forint értékű katamarán továbbra is a tulajdonában van, amelyet a horvátországi Primošten kikötőjében lehet bérelni.

2022 áprilisában 150 ügyész és rendőr tartott összehangolt akciót, amely elsősorban minisztériumi tisztviselőket érintett. Az ügyben 54 ember ellen emeltek vádat, amely az ügyészség szerint olyan korrupciós hálózatot tárt fel, amely kenőpénzért cserébe segítette uniós és hazai forrásokból származó támogatások elnyerését és a kapcsolódó hatósági eljárások kedvező elbírálását.

A vádirat szerint az érintett pályázatíró feltáró vallomást tett az ügyészségnek, amely alapján vádalkut kötött, ennek részeként két és fél év fogházbüntetésre, kétmillió forint pénzbüntetésre és hároméves közügyektől való eltiltásra ítélték. Az ügyészség eredetileg 475 ezer forintos vagyonelkobzást kért, amit a bíróság végül 190 millió forintra emelt. Az érintett személy fellebbezett az ítélet ellen, a végrehajtás így még nem kezdődhetett meg.