Pizzagyár kezdett el működni Szigetszentmiklóson

Az üzem jelenleg napi 27 ezer, az év végére pedig akár 74 ezer elősütött, fagyasztott nápolyi pizza előállítására lehet képes. A most 18 embert foglalkoztató társaság háromműszakos termelést és 60 fős létszámot tervez, miközben 2027-re mintegy 30 milliárd forintos éves árbevétellel számol.

Josep Zara társalapító-vezérigazgató közlése szerint az éttermek munkáját azzal könnyítik meg, hogy a tészta előkészítését ellenőrzött üzemi környezetben végzik. A tésztát 48 órán át fermentálják, kézzel formázzák, majd 450 Celsius-fokos vulkanikus kövön elősütik és folyékony nitrogénnel gyorsfagyasztják.

Az üzleti modelljük alapján a prémium pizza elkészítésének legösszetettebb részét az éttermi konyhákból ellenőrzött gyártási környezetbe helyezik. Az elősütött, fagyasztott pizza rövid felengedés után, 250–350 Celsius-fokra előmelegített sütőben körülbelül két-két és fél perc alatt elkészíthető egy éttermi konyhában vagy akár otthon is. Az üzemet az IFS Food és a HACCP élelmiszerbiztonsági követelményeinek megfelelő működésre alakították ki. A vállalat hosszabb távon azt is célul tűzte ki, hogy a teljes gyártás energiaigényét 100 százalékban zöld forrásból fedezze.

Közleményük szerint a The Dough LAB tulajdonosi körét 38 részvényes alkotja. Közülük 37 magyar állampolgár vagy magyar érdekeltségű. A hazai lakossági értékesítés kezdetben a Wolt Market, valamint a SPAR és az Interspar áruházakban indul. A vállalat más kereskedelmi láncokkal és nagykereskedőkkel is tárgyal. Az export elsődleges célpiacai Ausztria, Svájc és Németország. Egy későbbi terjeszkedési szakaszban a Benelux államok, Skandinávia, az Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország és Lengyelország felé is nyitnának. A terveik között szerepel külön gluténmentes pizzaüzem létesítése, valamint gőzgombóc és indiai naan kenyér gyártásának elindítása is.

(MTI)