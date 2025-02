„Pofátlan szöveg” – Tarr Béla kiakadt Orbán Viktor szavain

Tarr Béla élesen bírálta a Klubrádióban Orbán Viktor kijelentését, amely szerint állami támogatás nélkül is készülnek filmek Magyarországon. A miniszterelnök a Nemzeti Filmintézet fóti stúdiókomplexumának január 30-i megnyitóján arról beszélt, hogy állami támogatás nélkül is készülnek filmek, és a kormány beruházásával „az a filmes is jól jár, aki nem rájuk szavaz”.

A rendező szerint a magyar filmipar „nagyon rossz helyzetbe került”, és az, hogy az állam nem támogatja a független filmeseket, cinikus hozzáállás.„Amit Orbán mondott a stúdió megnyitásakor, az csapda” – fogalmazott.

Tarr szerint ezzel Orbán Viktor azt üzente:

„Hogy mi a francnak adjunk mi erre pénzt, hogyha így is, úgy is megoldják a fiúk. Na most, hát nem így van. Ez nemcsak, hogy pofátlan szöveg volt, mert ahhoz már szokva vagyunk, hanem hogy egyszerűen cinikus. Fiúk, ha meg tudjátok oldani, akkor csináljátok. Na most, hát nem így van.”

A rendező hangsúlyozta: „A film még mindig a hetedik művészet, és a magyar kultúra része, és mint ilyet, köteles támogatni a mindenkori kormányzat és segíteni és megteremteni a normális munkafeltételeket.”

Tarr az idei filmszemléről is beszélt, amelyet február 3. és 9. között tartottak meg, 13 év kihagyás után. A rendező itt vehette át az Életműdíjat, amelyet egyperces álló ováció előzött meg.

A magyar film jelenlegi helyzetét azonban kritikusnak látja. „A magyar film ma egy kényszerpályán mozog” – mondta. Szerinte a filmszemlén érzékelt eufória félrevezető, mert a független filmek nehézségek árán készülnek el. „A csapda az, hogy most elhiszik, hogy van film, és közben nincs is film igazából, merthogy ezek kényszerű módon jöttek létre. Ezek dadogva, kínlódva, tényleg kínlódva jöttek létre” – fogalmazott.