Pogátsa Zoltán: „Ez már több, mint vámháború”.

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Kapcsolódó cikk Pogátsa Zoltán: Nagyon helyes, hogy Magyar Péter 10 milliárd felett vagyonnövekedési adót vezetne be A közgazdásszal lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Klasszis Podcast legfrissebb adásában.

„Az amerikai vezérkar ellenségként kezeli a kínaiakat, már a hivatalos dokumentumaikban is. Így viselkedik Trump Kínába frissen kinevezett nagykövete is. A háborús uszítás Kína ellen már megkezdődött, terjed, s a válasz nyilván nem maradhat el. Eljutottunk oda, hogy a nagyhatalmak kölcsönösen rosszhiszeműséget feltételeznek egymásról. Ez pedig a hadviselés kezdete. Innen nehéz lesz visszajönni” – véli a közgazdász.

Trump vámháborújának világgazdasági következményével kapcsolatban Pogátsa kijelentette: „Szerintem középtávon be fog bizonyosodni, hogy a sarc rendszere nem fog tudni működni”. Azal kapcsolatban, hogy lehet-e ennek vége világválság vagy világháború, azt mondta, hogy ez már több, mint vámháború.

Én például a világot járva sem találkoztam még életemben »nemet váltó« óvodással, miközben itthon a Fidesz világának egyik központi témája volt. Amit azért elég nehéz értelmezni. Ahogy nehéz értelmezni közgazdaságilag egy háború dúlta ország európai csatlakozását is. Az előbbiekkel kapcsolatos állítások legfeljebb blöffnek tekinthetők.

Pogátsa Zoltán egyébként nemrégiben a Klasszis Klub vendége volt, a vele készült egyórás beszélgetést itt nézheti meg: Kapcsolódó cikk Pogátsa Zoltán: Nagyon helyes, hogy Magyar Péter 10 milliárd felett vagyonnövekedési adót vezetne be A közgazdásszal lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Klasszis Podcast legfrissebb adásában.

Ha nem lennénk az unió tagjai, akkor a kínaiak sem igyekeznének Magyarországon befektetni, hiszen épp azért jönnek ide, mert így megkerülhetőek az európai importvámok. De továbbmegyek: a német autógyártók is azért jöttek, mert azon kívül, hogy nálunk olcsó a munkaerő, tőlünk vámok és kvóták nélkül lehet reexportálni az unió egészébe, lassító határellenőrzés nélkül.

Interjút adott a Népszavának Pogátsa Zoltán közgazdász. A beszélgetés központi témája az Európai Unió volt, annak szerepe Orbán Viktor politikájában, az abból való kilépés lehetőségének hatása és valószínűsége. Pogátsa úgy gondolja, Orbán nem lépteti ki az országot az unióból, mert számára is előnyös, ha tagok maradunk.

Interjút adott Pogátsa Zoltán közgazdász, aki többek között az Európai Unióból való esetleges kilépésről is beszélt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!