Pogátsa Zoltántól NAT-ig: ezek voltak 2025 legnézettebb podcastjai

1. Nem biztos, hogy lehet a 2 és 3 gyermekesek szja-mentességével választást nyerni

134 ezer néző

Egy hét eltéréssel meghallgathattuk Orbán Viktor és fő kihívója, Magyar Péter évértékelőjét. Ezek apropóján beszélgetett Pogátsa Zoltán közgazdásszal lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Klasszis Podcast adásában februárban. A 2026-os választások megnyerését célzó ellenzéki ígéretekről, tervekről, illetve kormányzati intézkedésekről is szó esett.

2. Van rés Magyar Péter pajzsán?

74 ezer néző

Kinek és mit üzent évértékelő beszédében Magyar Péter? És mit üzentek azok, akik kiálltak a Tisza színpadára? Merre repül Rogán Antal magángépe? Egy éve robbant be a politikába Magyar Péter, hétvégén pedig már évértékelő rendezvényen mutatta meg a Tisza Párt az erejét. De miért pont Magyar Péter állhatott a kormányváltó hangulat élére, kiket és hogyan számoltathat el, ha lesz kormányváltás – és engedheti-e ezt Orbán Viktor? E kérdésekről is kérdezte Somogyi Zoltán szociológust Litván Dániel újságíró a Klasszis Podcast adásában, szintén februárban.

3. Nem Magyar Péter a cél, hanem a rendszerváltás!

56 ezer néző

A Medián szerint júniusban a Tisza Párt előnye a teljes szavazókorú népességben már 10, a választani tudó biztos szavazók között pedig 15 százalékpont volt a Fidesszel szemben. Vége az Orbán-rendszernek? Mi fán terem a Polgári Ellenállás? A Klasszis Podcastban Puzsér Róbert publicistát kérdezte Vég Márton újságíró.

4. Váratlan helyre üthet Trump, van okunk aggódni

53 ezer néző

Grönland, Kanada, Panama? Yaro Patrice külpolitikai szakértő szerint egy negyedik ország is ott van Trump listáján. Elképesztően sűrű volt az amerikai elnök első hete, de mikor és milyen ügyben ütközhet először falba, és mivel fékezheti meg az amerikai „mélyállam”? Mit remélhet Orbán Viktor és a magyar kormány a Trump-elnökségtől, és miért „buta” politika mindent erre a lapra feltenni? Erről beszélgetett a szakértővel Litván Dániel januárban.

5. Politikai öngyilkosságot követett el Magyar Péter?

37 ezer néző

Hatalmas öngólt lőtt Magyar Péter a március 15-ei beszédében. Orbán Viktor viszont megadta a híveinek, amit kívántak – még ha ez nagyon veszélyes útra is viszi az országot. Nagy Attila Tibor politikai elemzővel a Klasszis Podcast márciusi adásában az ünnepi beszédeket és azok rövidebb és hosszabb távú hatásait boncolgatta kollégánk, Litván Dániel.

A Klasszis Podcast összes adását itt találja, minden videós tartalmunk között pedig a Youtube-csatornánkon böngészhet!