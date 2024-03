Pokorni Zoltán távozásával végleg bevenné Budát az ellenzék

A XII. kerület az ellenzék számára eddig nehezen nyerhetőnek számított, de amióta Pokorni Zoltán február végén bejelentette, hogy nem indul újra a polgármesteri posztért Hegyvidéken, itt is felcsillant a remény a Fidesz legyőzésére. A Fidesz egykori elnökét 2006 óta már négyszer választották újra, és vélhetően idén is ő lett volna a biztos befutó, ha nem dönt úgy, hogy inkább visszatér eredeti szakmájához és tanárként dolgozik tovább.

Pokorni Zoltán újra tanítana. Fotó: YouTube / Hegyvidék TV

Pokorni a XII. kerületben akkor is főlényesen tudott nyerni 2019-ben, amikor a Fidesz számára elesett Buda. Óriási meccs zajlott az I. kerületben, ahol addig a fideszes Nagy Gábor Tamás volt a polgármester, de végül nyert az ellenzéki jelölt. Meglepetés volt, hogy a polgári városrészként számontartott II. kerületben is megbukott a Fidesz. Véget ért egy korszak a III. kerületben is 2019-ben, ahol nagyon szoros versenyben szenvedett vereséget Bús Balázs. Újbudán fölényes győzelmet aratott az ellenzék, amelynek jelöltje, László Imre egykori kórházigazgató, a DK egészségpolitikusa 50,5 százalékot kapott, míg a kerületet 2010 óta vezető Hoffmann Tamás csak 43,3 százalékot.

Míg a szomszéd kerületek elbuktak, addig Pokorni Zoltán a tőle megszokott magabiztossággal hozta a győzelmet 60 százalékkal, majdnem 20 százalékkal megelőzve a DK-s Élő Norbertet. A testületben is stabil fideszes többséggel irányíthatott, 11 mandátum lett a Fideszé, 5 mandátum az ellenzéki összefogásé, illetve a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is szerzett egy képviselői helyet.

A kerület, mint közigazgatási egység 1940 július 1-én kezdte meg a működését, és bár azóta fokozatosan beépült, még mindig a főváros legzöldebb kerületének számít, és a legszebb fővárosi kirándulóhelyekkel várja a kikapcsolódni vágyókat

- szól a kerület bemutatkozása.

Pont a zöldterületek körül volt az elmúlt négy évben is a legtöbb botrány. Bár Pokornit mindenki nyuggodt, higgadt, becsületes politikusnak képzeli, aki az utóbbi években látszólag eltávolodott a központi fideszes irányvonaltól és visszavonult a kerületébe, azt túlzás lenne állítani, hogy megállította volna a NER nyomulását a Hegyvidéken.

Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) elnöke osztott meg két képet tavaly szeptemberben Tiborcz István svábhegyi privát klubjának környékéről. A Telex cikkében megjelenő képpáron jól látszik, hogyan tarolták le a fákat pár év alatt a korábban erdős területen, hogy a helyükre 16 luxusingatlant húzzanak fel.

Így nézett ki a Svábhegy a beruházások előtt:

Sok a zöld.

Fotó: Kovács Gergely Facebook oldala

És így néz ki most:

Kevés a zöld.

Fotó: Fotó: Kovács Gergely Facebook oldala

Mivel a XII. kerület az egyik legdrágább kerület a fővárosban, ezért itt nagy a verseny az ingatlanfejlesztők között, hogy ki tud még egy értékes területet megszerezni. Ez pedig aligha menne remek önkormányzati kapcsolatok, engedélyek és támogatások nélkül.

Pokorni Zoltán másik nünükéje a Normafa volt. Ide olyan síközpontot álmodott az értelmiségi politikus, mintha ez itt Svájc, vagy minimum Ausztria lenne. Holott egymást követik az olyan telek, amikor csak néhány napig van hó, így a kiépített sielős infrastruktúra némileg túlzónak tűnik. Januári hír volt, hogy elkészült a szánkópálya és a sípálya a Normafán. A Normafa Látogatóközpont mini kiállítással is várja az érdeklődőket: a falakon és a tévé képernyőjén a normafai síelések emlékei, régi plakátok és filmfelvételek emlékeztetnek arra, hogy a Normafát havas teleken mindig ellepték és élvezettel használták a síelők és a szánkózók.

Azt pedig a hvg írta meg, hogy ikonikus hegyvidéki helyszínekkel bővült a szintén fideszes vezetésű pesti belvárosban kiterjedt birodalmat igazgató vállalkozók érdekeltsége. A XII. kerületi önkormányzat által felújított és nemrég átadott Normafa Síház étterem új üzemeltetői között van Csókay Bence, Manninger Máté, Nádas Patrik vagy éppen Hámori József, akikhez egyebek között az Ötkert, a Fröccsterasz, a Dojo Bar szórakozóhely, illetve a DiVino hálózat is tartozik. A síház renoválására és bővítésére kiírt, csaknem egymilliárd forintos közbeszerzést ezúttal is a Pokorni Zoltán polgármester idején jól bevált partner, az Archibona Kft. nyerte meg, a környezetét pedig a Hegyvidéken ugyancsak udvari beszállító Penta Kft. újította meg. Hó ugyan nincs, de a biznisz legalább jól pörgött.

A NER-nek igazán fontos ingatlanos ügyekben tehát Pokorni szabad folyást biztosított, a kevésbé fontos oktatási ügyekben viszont szépen építette a saját imázsát. Legutóbb például nemet mondtak a Tamási Áron iskola fenntartóváltására és nem lesz tandíj sem. Az ügyben már exponálta magát Fonti Krisztina eddigi alpolgármester, akit Pokorni utódjának szán a Fidesz, és természetsen ő a választások fő esélye is, de kevésbé ismert és karakteres, mint az eddigi polgármester, ezért az ellenzéknek is jobbak a pozíciói, mint korábban.

Hogy ki lesz Fonti Krisztina kihívója, az még nem dőlt el. Az ellenzéki oldalon a Momentum Farkas Csabát, a kerület korábbi rendőrkapitányát, az LMP Kendernay Jánost indítaná, de beszállt a polgármesterjelölti versenybe a Hegyvidék Jövőjéért Egyesület jelöltje, Visi Piroska is, akit Szél Bernadett és Hadházy Ákos támogat. A kerületben előválasztást tartanának április elején, ezen most úgy tűnik, hogy részt vesz majd a kutyapárti Kovács Gergely is, aki az elmúlt négy évben talán a legtöbb kerületi mutyiról beszámoló helyi képviselő volt.