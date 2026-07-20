Polgár Judit nemet mondott

„Életem megtiszteltetésének tartom a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, rendkívül hálás vagyok érte” -kezdte bejegyzését hétfőn Polgár Judit, majd azzal folytatta, nagyra tartja a miniszterelnök gesztusát, hogy „pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek.”

„Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni.”

Polgár Judit azt írta, hogy „egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőlem telhető módon támogatok majd e célok elérésében.

A bejegyzése alá Magyar Péter azt írta, hogy köszönik azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett! „Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogy ha másként is, de a jövőben is számítunk Önre!”