Politico: az unióban régóta tartanak a magyar kormány szivárogtatásától

„Senkit sem érhet meglepetésként, hogy Orbán emberei tájékoztatják Moszkvát”, fogalmazott Donald Tusk, uniós szinten pedig megtették az óvintézkedéseket is.

Régóta igyekeznek elzárni a magyar kormány hozzáférését az érzékeny információkhoz uniós körökben – írta meg a Politico cikke alapján szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár.

A Politico öt, magát megnevezni nem kívánó uniós diplomatára és tisztségviselőre hivatkozva írta, hogy az EU-ban aggódnak az érzékeny információk Kremlnek történő kiszivárogtatása miatt. Ők a lapnak azt mondták, hivatalos uniós reakció nem várható, mivel ez befolyásolná a magyarországi választások kimenetelét. Bármit is tesz az EU, Orbán a maga javára fogja azt felhasználni a kampányban, vélekedtek.

Gabrielius Landsbergis, Litvánia volt külügyminisztere, illetve Donald Tusk lengyel miniszterelnök is arról beszélt, hogy a Szijjártó Péter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott állítólagos telefonbeszélgetéseinek híre nem számít meglepetésnek.

Mint korábban írtuk, Orbán Viktor is reagált a hírekre, bár miniszterének állítólagos telefonbeszélgetéseit nem kommentálta, csak azt, hogy egy magyar újságíró is szerepet kaphatott a Szijjártó Péter és orosz kollégája közti kapcsolat feltárásában.

Nagyon furcsa bejegyzést közölt Orbán Viktor

Egyre zavarosabb Szijjártó Péter telefonjának ügye.

EU csúcs Brüsszelben - Orbán Viktor

„Az EU ebben a felállásban egy elnyomó, zsarnoki rendszer” – Olvasóink reagáltak a héten Brüsszelben történtekre

Orbán Viktor miniszterelnök a magyar energiaellátás védelmére és a nemzeti szuverenitás fenntartására hivatkozva, korábbi döntésétől eltérve Brüsszelben vétózott. Ursula von der Leyen kitart a terv mellett, olvasóink pedig elmondják, kinek van igaza – szerintük.

Itt van, mekkorát kaszált a Fradi a történelmi jó szerepléssel

Sokkal többet is kaphatott volna.

Orbán Viktor bejelentette: erről döntött a kormány az éjszaka

A Csehországban történtekre reagáltak.

Megvan, ki lehet a CPAC Hungary legnevesebb külföldi vendége

Az argentin elnök is Budapestre látogat.

Chuck Norris

86 éves korában elhunyt Chuck Norris (frissítve)

A legendás amerikai színész és harcművész csütörtökön halt meg egy kórházban Hawaii szigetén.

Szalai Ádám

A válogatott korábbi vezére lett az MLSZ új alelnöke

A válogatott korábbi csapatkapitányát, Szalai Ádámot választották meg a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) harmadik, utánpótlásért felelős alelnökének a szervezet Telkiben tartott pénteki közgyűlésén.

Készül valamire a kormány? Érkeznek a bejelentések, kövesse velünk a Kormányinfót percről percre!

Megnyitja a pénzcsapot a kormány, segítséget kap a bajba került ágazat – ez volt a csütörtöki Kormányinfó

A szokásos időpontban rendezték a tájékoztatót.

Szájer József intézete ismét hallat magáról

A 2024-ben megalapított, Szájer József nevével fémjelzett Szabad Európa Intézetről azóta nem lehetett hallani semmit, mióta tavaly nyáron közzétették az úgynevezett szuverenitásindexüket. A politikus érdeklődésünkre adott válaszából az derül ki, hogy az intézet él és virul.

És akkor útnak indul közel félmillió szavazási levélcsomag

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra keddig regisztrált mintegy 489 ezer levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását.

