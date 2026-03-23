Politico: az unióban régóta tartanak a magyar kormány szivárogtatásától

Régóta igyekeznek elzárni a magyar kormány hozzáférését az érzékeny információkhoz uniós körökben – írta meg a Politico cikke alapján szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár.

A Politico öt, magát megnevezni nem kívánó uniós diplomatára és tisztségviselőre hivatkozva írta, hogy az EU-ban aggódnak az érzékeny információk Kremlnek történő kiszivárogtatása miatt. Ők a lapnak azt mondták, hivatalos uniós reakció nem várható, mivel ez befolyásolná a magyarországi választások kimenetelét. Bármit is tesz az EU, Orbán a maga javára fogja azt felhasználni a kampányban, vélekedtek.

Gabrielius Landsbergis, Litvánia volt külügyminisztere, illetve Donald Tusk lengyel miniszterelnök is arról beszélt, hogy a Szijjártó Péter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott állítólagos telefonbeszélgetéseinek híre nem számít meglepetésnek.

Mint korábban írtuk, Orbán Viktor is reagált a hírekre, bár miniszterének állítólagos telefonbeszélgetéseit nem kommentálta, csak azt, hogy egy magyar újságíró is szerepet kaphatott a Szijjártó Péter és orosz kollégája közti kapcsolat feltárásában.