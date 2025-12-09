3p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Közélet Budapest Karácsony Gergely

Politico: fontos névsorba került be Karácsony Gergely

mfor.hu

Karácsony Gergely bekerült a Politico listájába, amely a jövő tíz legfeltörekvőbb politikusát gyűjtötte össze. 

„Felkerültem a tekintélyes európai lap, a Politico listájára, azok közé, akikre állítólag jövőre is figyelni kell Európában. Bár nincs ilyen színű zakóm – és tuti, hogy nem is lesz – , a megrajzolt arcszínem is felvet kérdéseket, a feledhetetlen Budapest Pride is közös siker volt, de abban teljesen igaza van a Politiconak, hogy a liberális demokrácia értékeiből nem engedek. Talán majd egyszer lesznek olyan listák is ebben a befolyásos lapban, ahol a liberális demokrácia hívei lesznek többen” – kommentálta a Politico listájába kerülését Karácsony Gergely Facebook-oldalán. 

A Politico azt írja: Miközben Európa háborúval és az ellenséges nagyhatalmak nyomásával küzd, könnyű lenne figyelmen kívül hagyni a lassan kiépülő áramlatokat, amelyek belülről formálják át a kontinenst. Idén, az európai hatalmi helyzetet vizsgáló éves tanulmányunk részeként olyan személyeket mutatunk be, akik megzavarják a fennálló rendet, és lerakják a holnap politikai tájképének alapjait.

A kitartó ügyészektől a hajthatatlan törvényhozókon át a provokatív, tűzszerészekig, íme 10 ember, akikre érdemes figyelni, hogy tisztább képet kapjunk arról, mi készül az európai politikában. 

Íme a lista:

  1. Alexadra Libák
  2. Karácsony Gergely
  3. Niamh Sweeney
  4. Pablo hernández de Cos
  5. Papandreou Popi
  6. Sarah Knafo
  7. Semen Krivonos
  8. Siegfried Muresan
  9. Simon Mordue
  10. Ulrich Siegmund

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármester nevénél ezt írják: Amikor Orbán Viktor betiltotta a Budapest Pride-ot, nem a miniszterelnök legkiemelkedőbb kihívója lépett fel, hanem a főváros polgármestere, az 50 éves Karácsony Gergely. 

Magyar Péter, az egyre tekintélyelvűbb magyar miniszterelnök megbuktatására törekvő ellenzéki politikus nem szólalt meg, óvakodott attól, hogy elijessze a konzervatív szavazóiat. Karácsony az ellenkezőjét tette. Kijelentette, hogy Budapest önkormányzati rendezvényként ad otthont a felvonulásnak, egy jogi megoldást alkalmazva, hogy megkerülje a kormány azon kísérletét, hogy megtilta azt. Több mint 300 000 ember töltötte meg a városközpontot a magyar történelem legnagyobb Pride felvonulásán.

Mint írják: ez a nyilvános fellépés egy pillanatra elnémította Orbán kormányát, és arra kényszerítette a magas rangú tisztviselőket, hogy elismerjék: ezt a harcot elvesztették. 

A lap szerint a győzelemnek azonban ára volt. A kormányzat Budapestre extra adókat vetett ki. Karácsony most abban reménykedik, hogy ha Magyarnak sikerül győznie a jövő évi választásokon, barátságosabb arc fogadja majd a miniszterelnöki hivatalban. Bármi is legyen az eredmény, Karácsony már most a liberális értékek legfőbb védelmezőjeként pozicionálta magát – egyben jelezte, hogy folytatni kívánja a harcot – áll a lap jellemzésében.

