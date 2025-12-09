Politico: fontos névsorba került be Karácsony Gergely

„Felkerültem a tekintélyes európai lap, a Politico listájára, azok közé, akikre állítólag jövőre is figyelni kell Európában. Bár nincs ilyen színű zakóm – és tuti, hogy nem is lesz – , a megrajzolt arcszínem is felvet kérdéseket, a feledhetetlen Budapest Pride is közös siker volt, de abban teljesen igaza van a Politiconak, hogy a liberális demokrácia értékeiből nem engedek. Talán majd egyszer lesznek olyan listák is ebben a befolyásos lapban, ahol a liberális demokrácia hívei lesznek többen” – kommentálta a Politico listájába kerülését Karácsony Gergely Facebook-oldalán.

A Politico azt írja: Miközben Európa háborúval és az ellenséges nagyhatalmak nyomásával küzd, könnyű lenne figyelmen kívül hagyni a lassan kiépülő áramlatokat, amelyek belülről formálják át a kontinenst. Idén, az európai hatalmi helyzetet vizsgáló éves tanulmányunk részeként olyan személyeket mutatunk be, akik megzavarják a fennálló rendet, és lerakják a holnap politikai tájképének alapjait.

A kitartó ügyészektől a hajthatatlan törvényhozókon át a provokatív, tűzszerészekig, íme 10 ember, akikre érdemes figyelni, hogy tisztább képet kapjunk arról, mi készül az európai politikában.

Íme a lista:

Alexadra Libák Karácsony Gergely Niamh Sweeney Pablo hernández de Cos Papandreou Popi Sarah Knafo Semen Krivonos Siegfried Muresan Simon Mordue Ulrich Siegmund

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármester nevénél ezt írják: Amikor Orbán Viktor betiltotta a Budapest Pride-ot, nem a miniszterelnök legkiemelkedőbb kihívója lépett fel, hanem a főváros polgármestere, az 50 éves Karácsony Gergely.

Magyar Péter, az egyre tekintélyelvűbb magyar miniszterelnök megbuktatására törekvő ellenzéki politikus nem szólalt meg, óvakodott attól, hogy elijessze a konzervatív szavazóiat. Karácsony az ellenkezőjét tette. Kijelentette, hogy Budapest önkormányzati rendezvényként ad otthont a felvonulásnak, egy jogi megoldást alkalmazva, hogy megkerülje a kormány azon kísérletét, hogy megtilta azt. T öbb mint 300 000 ember töltötte meg a városközpontot a magyar történelem legnagyobb Pride felvonulásán.

Mint írják: ez a nyilvános fellépés egy pillanatra elnémította Orbán kormányát, és arra kényszerítette a magas rangú tisztviselőket, hogy elismerjék: ezt a harcot elvesztették.

A lap szerint a győzelemnek azonban ára volt. A kormányzat Budapestre extra adókat vetett ki. Karácsony most abban reménykedik, hogy ha Magyarnak sikerül győznie a jövő évi választásokon, barátságosabb arc fogadja majd a miniszterelnöki hivatalban. Bármi is legyen az eredmény, Karácsony már most a liberális értékek legfőbb védelmezőjeként pozicionálta magát – egyben jelezte, hogy folytatni kívánja a harcot – áll a lap jellemzésében.