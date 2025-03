Politikai öngyilkosságot követett el Magyar Péter? Nagy Attila Tibort a március 15-én történtekről kérdeztük – Klasszis Podcast

Egy éve mondta el első politikai beszédét Magyar Péter, azóta pedig egyértelműen róla szólt a belpolitika. De most olyan hibát vétett, ami akár el is döntheti a 2026-as választást? Nagy Attila Tibor szerint igen. A Klasszis Podcast legfrissebb adásában ugyanakkor a politikai elemző arról is beszélt, hogy már hetek óta bajban van a Tisza Párt elnöke, Orbán Viktor pedig visszavette a kezdeményezést.

De mit gondol a miniszterelnök a szabadságról, és mennyire tarthatók az ígéretei? Miért jó fegyver a poloskázás, de miért nagyon veszélyes ez az ország számára? Eldurvulhat-e még jobban a helyzet a következő egy évben – vagy éppen a választások után? Ezek a kérdések is szóba kerültek az adásban.

Fejezetek:



00:00:00 Intro

00:01:15 Felvezetés

00:03:05 Orbán Viktor vagy Magyar Péter nyerte március 15-ét?

00:08:35 Orbán Viktor furcsa szabadsága

00:19:13 Ukrajna – Magyar Péter banánhéja?

00:27:17 Szja-mentesség, árrésstop: ez is csapda Magyar Péternek?

00:32:05 Petőfi a béke és a rend pártján – a Fidesz-hívők mindent bevesznek?

00:37:30 Megállt a Tisza áradása?

00:48:43 Besülhetnek Orbán Viktor csodafegyverei

00:50:53 Hazaáruló poloskák kitakarítása

01:11:28 Fog-e vér folyni a választásokig – vagy utána?

01:17:20 Elköszönés

Összes videós anyagunkért kattintson ide>>>

Ha csak hallgatni szeretné műsorainkat, itt megteheti:

A műsor oldala az Anchor FM-en >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

Podcastünk az Apple Podcasts-en >>