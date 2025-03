Poloska vagy poloskák? Orbán Viktor magyarázza a poloskázást

A Mindenki Magyarországa Néppárt határozottan elítélte Orbán Viktor szombati kijelentéseit, amelyek szerintük nemcsak megosztóak és fenyegetőek, hanem a demokratikus értékeket is súlyosan sértik. A párt szerint a miniszterelnök olyan retorikát használt, amely a történelem legsötétebb időszakait idézi. Márki-Zay Péter pártja azt írta: nem engedik, hogy Magyarország visszatérjen a félelem és megosztottság korszakába.

„Miért poloska? Mert lehallgatta a feleségét. Ha nem hallgatta volna le, nem hívnák így” – írta Orbán a Facebookon , egyenesen a legnagyobb vetélytársára, Magyar Péterre utalva. A fideszes szubkultúrában régebb óta Poloska Péternek hívják a Tisza Párt elnökét, mert felvette beszélgetését Varga Judittal, az akkori igazságügyi miniszterrel, aki arról beszélt, hogyan nyúltak be az ügyészségi nyomozásba Rogán Antal kabinetminiszter érdekében a Schadl-ügyben, ami miatt Magyar feljelentést is tett a Központi Nyomozó Főügyészségen – írta a lap.

Most itt az új magyarázat, egyenesen Orbán Viktortól.

