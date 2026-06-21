2p
Közélet Polt Péter Sulyok Tamás

Polt Péter is elárulta véleményét a Sulyok-ügyről

mfor.hu

Szerinte az alkotmánybírók sem politikai, sem jogi értelemben nem vonhatók felelősségre.

Polt Péter, az Alkotmánybíróság (AB) elnöke személyes véleményt közölt a szervezet weboldalán a Sulyok Tamás által benyújtott indítvánnyal és az a körül kialakult üggyel kapcsolatban - írja a 24.hu.

A köztársasági elnök június 11-én nyújtotta be az indítványát az AB-hoz, mivel szerinte azok a politikai nyilatkozatok – amelyek egyes közjogi méltóságok, köztük az ő elmozdítását célozzák – olyan alkotmánymódosítási lehetőségeket vetettek fel, amelyek nem általános szabályalkotásra, hanem konkrét, egyedi helyzetek kezelésére irányulhatnak. Sulyok a helyzet értelmezését kérte alkotmányossági szempontból a taláros testülettől.

Péntekre azonban a tizenöt alkotmánybíróból heten kizáratták magukat személyes érintettségre hivatkozva az ügy tárgyalásából, ezért azt levették annak a hétfői ülésnek a napirendjéről, ahol tárgyalták volna.

Polt Péter is megszólalt a köztársági elnök ügyében
Polt Péter is megszólalt a köztársági elnök ügyében

Mindezek után Polt az AB oldalán megjelentetett személyes véleményében szombaton azt írta, hogy amennyiben a köztársasági elnök vagy más jogosult Alaptörvény-értelmezési indítvánnyal él, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet. Mint írta, amennyiben az Alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány ügyében eljár az Alkotmánybíróság, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet, hanem az az alkotmányos párbeszéd része.

Polt szerint az alkotmánybírók egyesbíróként, tanácsban vagy teljes ülésen, végzéssel vagy határozattal foglalnak állást egy indítványról.

A személyes érintettség miatti kizártság bejelentése nem minősül ilyen döntésnek

– véli.

Az AB-elnök úgy fogalmazott, hogy a bírói függetlenség elve alapján az alkotmánybírók sem politikai, sem jogi értelemben nem vonhatók felelősségre, sem akkor, sem később az eljárásuk során hozott döntésük vagy kifejtett véleményük miatt – írta a 24.hu.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megérkezett: ezt reagálta Sulyok Tamás hivatala a hétfői fejleményekre

Megérkezett: ezt reagálta Sulyok Tamás hivatala a hétfői fejleményekre

Az egyik lap érdeklődött a hétfőn ismertté vált változásokat követően a Sándor-palotánál.

Magyar Péter elárulta: kihelyezett kormányülést tartanak a hétvégén

Magyar Péter elárulta: kihelyezett kormányülést tartanak a hétvégén

A helyszín még nincs meg.

Komoly kritikát kapott a kormány Sulyok Tamás ügyében

Komoly kritikát kapott a kormány Sulyok Tamás ügyében

Nem tartják megfelelőnek az eljárást.

Nem csökkenthették a polgármester fizetését, inkább feloszlott a képviselő-testület

Nem csökkenthették a polgármester fizetését, inkább feloszlott a képviselő-testület

Különös történet Zalából.

Furcsa állapotokat láthatnak az autósok a magyar benzinkutakon

Furcsa állapotokat láthatnak az autósok a magyar benzinkutakon

Kedden nem változik semmi.

Akár már kedden dönthetnek a védett árak kivezetéséről

Akár már kedden dönthetnek a védett árak kivezetéséről

Rendkívüli eljárásban tárgyalják.

Alkotmánybíróság: Magyar Péter bejelentése nem csak Polt Péter érinti

Alkotmánybíróság: Magyar Péter bejelentése nem csak Polt Pétert érinti

Összesen négy bíró töltötte be a 70 évet.  

Magyar Péter Szijjártó Pétert, Lázár Jánost és Gulyás Gergelyt is távozásra kényszeríti

Szijjártó Péter, Lázár János és Gulyás Gergely sem lehetne többé képviselő, ha meglesz az újabb alkotmánymódosítás

A képviselői cikluslimit ismert politikusokat érint.

Június 22-én kezdődik az új korszak: Tégláról téglára bontja le a Fidesz-maffiát az új kormány (folyamatosan frissül)

Június 22-én kezdődik az új korszak Magyarországon: indul a Tisztítótűz Művelet a maffia ellen

Indul a Tisztítótűz Művelet, amely átfogó gazdasági és politikai akció lesz. 

Tiltakoznak a független benzinkutasok, hogy még nem kaptak kártérítést

Tiltakoznak a független benzinkutasok, hogy még nem kaptak kártérítést

A FIDESZ kormány által bevezetett, és a TISZA kormány által meghosszabbított védett ár/hatósági ár rendszer a magyar családi tulajdonban álló, benzinkutakat üzemeltető kis- és középvállakozásoknak március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a FIDESZ kormány támogatási programot hozott létre, amit a TISZA kormány, mint jogutód, most nem akar végrehajtani – állítja a Független Benzinkutasok Szövetsége.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől

Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG