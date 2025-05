Polt Péter Sulyok Tamásnál járt

Polt Pétert múlt héten alkotmánybírónak jelölt a Fidesz frakciója. Legfőbb ügyészi kinevezése 2028-ig szólt, lemondása azonban lehetővé teszi, hogy a következő 9 évben, 2034-ig a Fideszhez lojális személy vezesse a vádhatóságot. Polt Péter utódjaként Tuzson Bence és Rétvári Bence neve is felmerült.

