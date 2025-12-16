4p
Közélet Közbeszerzés Polt Péter

Polt Péter utódja is bevásárol

Kormos Olga
Kormos Olga

A Dr. Nagy Bálint Gábor vezette Legfőbb Ügyészség 7 darab új autót vesz. Ez a harmada annak, mint amikor elődje, Polt Péter 2018-ban egyszerre 21 gépjárművet szerzett be.

A Legfőbb Ügyészség – még Polt Péterrel az élen – 2018-ban nem aprózta el, amikor egyenesen 21 szolgálati autót vásárolt több mint 100 millió forintért. A flottából 19 darab felső-közép kategóriájú kocsi volt, egy pedig portokoll jármű. Vettek még egy hétszemélyes kisbuszt is. A gépjárművek mindig fontosak lehettek az ügyészségnek, mert aztán rá öt évre, 2023-ban 75 millióért szereztek be 4 darab új autót. S most ismét felújítja gépjárműparkját a Legfőbb Ügyészség.

Az új vezető regnálása óta először vásárolnak 7 darab új autót, mégpedig két részletben, összesen 83 434 041 forintért, ebből 6 benzinnel működik, egy pedig hibrid üzemű.

Az egyik nyertes cég a Schiller Autó Család Zrt., amely olyan nagy neveket utasított maga mögé, mint a Porsche Hungária, és a Duna Autó. A Schiller Autó a közbeszerzés jelentősebb részét szerezte meg, mintegy 53 milliós szerződést kötöttek az ügyészséggel.

A másik nyertes a Rack Autó Kft., amely a Budapest Motors és épp a Schiller Autó elől vitte el a megrendelést.

A 6 darab benzin üzemű limuzin személygépjárművet ezüstmetál színben kérte a megrendelő – a korábbi vezető, Polt Péter a fekete és fehér színeket preferálta.

Dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész beiktatásakor azt mondta, szeret nyílt kártyákkal játszani
Dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész beiktatásakor azt mondta, szeret nyílt kártyákkal játszani
Fotó: MTI

Mind a hat járműnek azonos márkájúnak, típusúnak, felszereltségűnek kell lennie. A benzin-mild-hybrid üzemű SUV személygépjármű színéről azonban nem ír az európai uniós közbeszerzési dokumentum.

Azt nem említik, hogy milyen típusú autókról van szó, de a Legfőbb Ügyészség Gazdasági Főigazgatóság napokban meghirdetett autószerelői munkaköréből következtetni lehet a márkára. Ugyanis az álláshirdetésben azt írják: előnyt jelent a gépjármű-diagnosztikában, valamint a Volkswagen (VW) csoport gépjárműveinek javításában szerzett tapasztalat, ahová december 24-ig várják a jelentkezéseket. A munkatársat határozatlan időre keresi a Műszaki Igazgatóság Gépjármű Üzemeltetési Csoportja, és az álláshely betöltése kiemelt bérezéssel történik. 

Új vezető, új autó?

Idén júniusban kapott új vezetőt a Legfőbb Ügyészég, azt követően, hogy Polt Pétert nevezték ki az Alkotmánybíróság elnökévé. Azóta Polt Péter korábbi kabinetfőnöke, Dr. Nagy Bálint a legfőbb ügyész. Politikai múltja nincs, ügyészként azonban szakmailag elismert, például a lúgos orvos ügyében ő képviselte a vádat, és kitűnő vádbeszédet mondott. Szakértők szerint Nagy Gábor Bálint szakmai alapon akár az ellenzék bizalmát is élvezheti.

Arról, hogy az új főügyész jelenleg milyen autójával jár, nincsenek információk. Sok-sok évvel ezelőtt Polt Péter hatéves Audi A8-as helyett egy BMW 730-ast kapott személyes, jellemzően hivatali használatra, amely anno 17 millió forintba került. Minden bizonnyal ezt már rég lecserélték.

Polt Péter 2023-ban egyébként azzal került be a hírekbe, hogy a legfőbb ügyész és a Terrorelhárítási Központ (TEK) megkülönböztető jelzésű autókból álló konvoja egy üzlet előtt, a buszsávban állt meg, míg ő bement a Bajcsy-Zsilinszky úton egy térképboltba. Emiatt az autósoknak kerülgetniük kellett a gépjárművet. Akkor az ügyészség nem kommentálta érdemben az esetet, később azonban a TEK megszólalt az ügyben. Szerintük minden szabályos volt. Azt is hozzátették: mindegy, hogy hivatalos, vagy magánokból tartották-e fel a forgalmat. Úgy fogalmaztak: „Személyvédelmi szempontból nincs jelentősége annak, hogy a védett személy hivatali tevékenységével összefüggő, vagy magánprogram keretében történik a védelem végrehajtása, a védett személyt megillető védelem generális, napszaktól és tevékenységtől független”. Mindezek miatt, közölték, az ügyben vizsgálatot sem indítottak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újdörögdi kézigránát-baleset: eltelt 9 hónap, de nincs gyanúsított

Újdörögdi kézigránát-baleset: eltelt 9 hónap, de nincs gyanúsított

Továbbra sincsen gyanúsított.

Rendkívüli parlamenti ülést tartanak a Szőlő utcai botrány miatt

Rendkívüli parlamenti ülést tartanak a Szőlő utcai botrány miatt

Szerdán este rendezik meg.

Perre megy az Orbán-kormány

Perre megy az Orbán-kormány

A migrációs ítélet ügyében.

Orbán Viktor Mohácson a Digitális Polgári Körök háborúellenesnek nevezett gyűlésén

„Egy összellenzéki kétharmad esetében az Isten irgalmazzon a Fidesznek. A parlament nem fog.” Olvasóink reagáltak a mohácsi gondolatokra

Orbán Viktor miniszterelnök újabb országjáró DPK-gyűlésen vett részt, a negyedik alkalom Mohácson volt. Többek között azzal a kijelentéssel okozott meghökkenést, további 15 év kormányzásra lesz szükség ahhoz, hogy eljöjjön Magyarország számára a jobb világ. Olvasóink kommentjeiből válogattunk.

Somogyi Zoltán: hol van 1,4 millió Fidesz-szavazó?

Somogyi Zoltán: hol van 1,4 millió Fidesz-szavazó?

Nem is olyan sok az az 1,6 millió?

Újabb gyermekvédelmi intézményhez vonult ki a rendőrség

Újabb gyermekvédelmi intézményhez vonult ki a rendőrség

A Szőlő utca után máshol is razziáznak.

Orbán Viktor szerint hadat üzenünk az oroszoknak, a Szőlő utcai ügyet pedig nem lehet letagadni

Orbán Viktor szerint hadat üzenünk az oroszoknak, a Szőlő utcai ügyet pedig nem lehet letagadni

De nem ezek a dolgok fájnak neki igazán. Hosszú interjút adott a miniszterelnök.

Elárulta Orbán Viktor, hányan válaszoltak a „Tisza-adós” konzultációra

Elárulta Orbán Viktor, hányan válaszoltak a „Tisza-adós” konzultációra

Magával is viszi Brüsszelbe a pakkot?

Így tudósított az állami hírügynökség Magyar Péterék tüntetéséről

Hosszan idézik Magyar Péter beszédét. Itt van az MTI tudósítása a Tisza Párt szombati, budapesti tüntetéséről.

Szőlő utca: úgy látszik, mindig van lejjebb

A családbarát ország, ahol habozás nélkül löknek maguk helyett a tűzvonalba bántalmazott gyerekeket a vezetők. De majdnem ilyen ijesztő, hogy valószínűleg tényleg megpróbálták rendbetenni a gyermekvédelmet. Jegyzet.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168