Polt Péter utódja is bevásárol

A Legfőbb Ügyészség – még Polt Péterrel az élen – 2018-ban nem aprózta el, amikor egyenesen 21 szolgálati autót vásárolt több mint 100 millió forintért. A flottából 19 darab felső-közép kategóriájú kocsi volt, egy pedig portokoll jármű. Vettek még egy hétszemélyes kisbuszt is. A gépjárművek mindig fontosak lehettek az ügyészségnek, mert aztán rá öt évre, 2023-ban 75 millióért szereztek be 4 darab új autót. S most ismét felújítja gépjárműparkját a Legfőbb Ügyészség.

Az új vezető regnálása óta először vásárolnak 7 darab új autót, mégpedig két részletben, összesen 83 434 041 forintért, ebből 6 benzinnel működik, egy pedig hibrid üzemű.

Az egyik nyertes cég a Schiller Autó Család Zrt., amely olyan nagy neveket utasított maga mögé, mint a Porsche Hungária, és a Duna Autó. A Schiller Autó a közbeszerzés jelentősebb részét szerezte meg, mintegy 53 milliós szerződést kötöttek az ügyészséggel.

A másik nyertes a Rack Autó Kft., amely a Budapest Motors és épp a Schiller Autó elől vitte el a megrendelést.

A 6 darab benzin üzemű limuzin személygépjárművet ezüstmetál színben kérte a megrendelő – a korábbi vezető, Polt Péter a fekete és fehér színeket preferálta.

Dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész beiktatásakor azt mondta, szeret nyílt kártyákkal játszani

Fotó: MTI

Mind a hat járműnek azonos márkájúnak, típusúnak, felszereltségűnek kell lennie. A benzin-mild-hybrid üzemű SUV személygépjármű színéről azonban nem ír az európai uniós közbeszerzési dokumentum.

Azt nem említik, hogy milyen típusú autókról van szó, de a Legfőbb Ügyészség Gazdasági Főigazgatóság napokban meghirdetett autószerelői munkaköréből következtetni lehet a márkára. Ugyanis az álláshirdetésben azt írják: előnyt jelent a gépjármű-diagnosztikában, valamint a Volkswagen (VW) csoport gépjárműveinek javításában szerzett tapasztalat, ahová december 24-ig várják a jelentkezéseket. A munkatársat határozatlan időre keresi a Műszaki Igazgatóság Gépjármű Üzemeltetési Csoportja, és az álláshely betöltése kiemelt bérezéssel történik.

Új vezető, új autó?

Idén júniusban kapott új vezetőt a Legfőbb Ügyészég, azt követően, hogy Polt Pétert nevezték ki az Alkotmánybíróság elnökévé. Azóta Polt Péter korábbi kabinetfőnöke, Dr. Nagy Bálint a legfőbb ügyész. Politikai múltja nincs, ügyészként azonban szakmailag elismert, például a lúgos orvos ügyében ő képviselte a vádat, és kitűnő vádbeszédet mondott. Szakértők szerint Nagy Gábor Bálint szakmai alapon akár az ellenzék bizalmát is élvezheti.

Arról, hogy az új főügyész jelenleg milyen autójával jár, nincsenek információk. Sok-sok évvel ezelőtt Polt Péter hatéves Audi A8-as helyett egy BMW 730-ast kapott személyes, jellemzően hivatali használatra, amely anno 17 millió forintba került. Minden bizonnyal ezt már rég lecserélték.

Polt Péter 2023-ban egyébként azzal került be a hírekbe, hogy a legfőbb ügyész és a Terrorelhárítási Központ (TEK) megkülönböztető jelzésű autókból álló konvoja egy üzlet előtt, a buszsávban állt meg, míg ő bement a Bajcsy-Zsilinszky úton egy térképboltba. Emiatt az autósoknak kerülgetniük kellett a gépjárművet. Akkor az ügyészség nem kommentálta érdemben az esetet, később azonban a TEK megszólalt az ügyben. Szerintük minden szabályos volt. Azt is hozzátették: mindegy, hogy hivatalos, vagy magánokból tartották-e fel a forgalmat. Úgy fogalmaztak: „Személyvédelmi szempontból nincs jelentősége annak, hogy a védett személy hivatali tevékenységével összefüggő, vagy magánprogram keretében történik a védelem végrehajtása, a védett személyt megillető védelem generális, napszaktól és tevékenységtől független”. Mindezek miatt, közölték, az ügyben vizsgálatot sem indítottak.