Polt Pétert jelölték az Alkotmánybíróság új elnökének

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Polt Péter hivatalosan május elején adta be a lemondását a pozíciójáról, majd még a hónap folyamán az Országgyűlés Hende Csabával együtt megválasztotta alkotmánybírónak.

Már korábban is voltak hírek arról, hogy Polt a Legfőbb Ügyészség éléről az Alkotmánybíróság elnöki székébe fog átülni. Ez már csak azért sem volt a valóságtól túlságosan elrugaszkodott feltételezés, mert a bíróságnak Sulyok Tamás távozása óta nincs elnöke és sajtóértesülések szerint Polt régóta vágyakozott a posztra.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!