Pintér Bence győri polgármester nem tűri a „luxuskiadásokkal” terhelt gyenge munkát

A polgármester Panda Ákos menesztésének napját a „jóérzésű emberek győzelmének” nevezte. Majd hozzátette: „világos üzenet is egyben: a Győr+ kezdje meg a győriek hiteles tájékoztatását, végezze azt, ami mindig is a feladata lett volna: a köz szolgálatát.”

Pintér Bence Facebook posztjában felidézte, hogy már 2025. január 29-én távozásra szólította fel a szakembert, mivel „nem végezte a rábízott közfeladatot, a győriek hiteles tájékoztatását; és még azt is elvárta, hogy a város finanszírozza a luxuskiadásait.”

A városvezető már korábban távozásra szólította fel Panda Ákost, az önkormányzati Győr+ Média vezérigazgatóját, aki most el is hagyta pozícióját.

