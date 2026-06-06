Posztháború alakult ki a közösségi médiában Magyar Péter és Orbán Viktor között

„A Fidesz Elnöksége felszólítja a kormányt és a miniszterelnököt, haladéktalanul jelentsék be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani!” – így reagált a Facebookon Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Tisza-kormány migrációs paktummal kapcsolatos álláspontjára.

Nem sokkal később Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök saját poszttal válaszolt a volt kormányfő bejegyzésére:

A bukott miniszterelnök a migrációs paktumról kérdez. A magyaroknak is lenne egy kérdése: miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban? Miért?

Pénteken tüntetést tartottak Budapesten, „Békés vonulásos tüntetés a migrációs paktum ellen” címmel. A főleg Fidesz- és Mi Hazánk-szimpatizánsokból álló demonstrálók 17 órakor gyűltek össze a Kodály köröndön, ahonnan „Viktor! Viktor!” és „Hazaárulók!” skandálás közben az Országházhoz vonultak – számolt be róla a Telex.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke is jelezte, hogy részt vesz a tüntetésen, de a helyszínen volt a választáson egyéniben mindössze 27 százalékot szerző Németh Balázs fideszes képviselő is.