Pozsony másfél óra, Prága három és fél óra: így érintheti Magyarországot a V4-es szupervasút

Magyar Péter miniszterelnök is hivatkozott egy tanulmányra a V4-es országok vezetőinek csúcstalálkozóján, ezt Loppert Dániel, a MÁV korábbi kommunikációs igazgatója mutatta be közösségi oldalán. A tanulmány lényege egy Budapest–Bécs–Pozsony–Prága–Varsó tengelyen kiépülő, 250–320 kilométer/órás sebességre tervezett nagysebességű vasút – írja a Világgazdaság.

Loppert szerint a „Railway Corridors in V4 Countries – Proposal for Strategic Cooperation” című dokumentum egy több ezer oldalas műszaki, gazdasági, környezetvédelmi és forgalmi elemzésre épülő koncepció összefoglalója. A háttértanulmány még 2021-ben készült el. Az új vasútvonal teljesen elkülönülne a jelenlegi pályahálózattól. és kizárólag nagysebességű távolsági és nemzetközi vonatok közlekednének rajta. A jelenlegi magyar fővonalakon ugyanazon a két vágányon közlekednek az elővárosi személyvonatok, a zónázó járatok, az InterCityk, a nemzetközi szerelvények és a tehervonatok is.

Az új vasúthálózattal Bécs két órán belül, Pozsony pedig másfél órán belül elérhető lenne Budapestről.

Prága irányába a felére csökkenne az utazási idő: hét óráról három és fél órára,

Varsóba pedig öt és fél óra alatt lehetne utazni vonattal. A lengyel főváros megállás nélküli közlekedés esetén akár négy és fél óra alatt is elérhető lenne Budapesttől.

Az új infrastruktúrára a Budapest és Győr, illetve Székesfehérvár közötti szakaszon több belföldi InterCity is rákapcsolódhatna. Ennek köszönhetően a Szombathely, Sopron, Veszprém, Zalaegerszeg vagy akár a Balaton térsége felé közlekedő távolsági vonatok menetideje is csökkenhetne.

A koncepció hosszabb távon a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér bekapcsolását is lehetővé tenné, tehát Győr, Székesfehárvár és Szombathely lakói gyors vasúti kapcsolatot kaphatnának a budapesti repülőtérrel.