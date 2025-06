Pride-mizériával indult a Fővárosi Közgyűlés ülése

A költségvetés elfogadásával kapcsolatban ennek ellenére vannak biztató jelek, a portál cikke szerint ugyanis a Tisza Párt az ülése előtt néhány órával jelezte, hogy „a rendkívüli közgyűlésen minden ésszerű, építő jellegű javaslatot támogatnak”. Szerintük a közgyűlésre benyújtott javaslataik is azt hivatottak elősegíteni, hogy Budapestnek ne költséges hitelekből kelljen megoldania a pénzügyi problémákat.

