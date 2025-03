A Pride-törvényt füstbombás jelenetek között fogadták el

Az akcióról Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő videót is posztolt:

A Momentum egyébként a ma délutáni tüntetés meghirdetésekor is használt Orbán-Putyin csókot ábrázoló képekkel szórta be az üléstermet.

A törvényjavaslatot Selmeczi Gabriella (Fidesz), Juhász Hajnalka (KDNP), Vejkey Imre (KDNP), Dunai Mónika (Fidesz), Hegedűs Barbara (Fidesz), Hollik István (KDNP) nyújtotta be. A törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba.

A Momentum közleménye szerint a képviselői füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben, tiltakozásul a gyülekezési jog csorbítása ellen, lejátszották a szovjet himnuszt, valamint „Orbán és Putyin csókolózós fényképét” szórták a padsorok közé. Mint írták, a törvénymódosítással „az állampárt újabb lépést tesz a putyini diktatúra felé, arcfelismerő szoftvert vetnek be azok ellen, akik fel merik emelni a hangjukat a rendszer, az elnyomás ellen. Mert ezt jelenti a gyülekezési jog korlátozása, amit egyetlen nap alatt tolnak át az Országgyűlésen.”

Kedd délután rendkívüli eljárásban – 136 igen szavazattal, 27 ellenében – elfogadta a Pride-betiltását lehetővé tevő jogszabályt az Országgyűlés. A kormánypárti frakciók mellett a Mi Hazánk és a parlamentbe a közös ellenzéki listán bejutó Jobbik is támogatta a javaslatot — számol be róla a 24.hu.

Alig egy napja ismerhettük meg azt a törvényjavaslatot, amely alapján betiltanák a Pride-ot, de rendkívüli eljárásban már meg is szavazták — írja a 444.

